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Дзюдоист из Узбекистана завоевал золотую медаль на турнире в Тель-Авиве

Минспорта Узбекистана
Спорт
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Борца ждет еще одно соревнование "Большого шлема", которое состоится 5-7 марта в Ташкенте. В соответствии с регламентом, принимающая страна может выдвинуть по четыре кандидата в каждой весовой категории.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Тель-Авиве (Израиль) прошел международный турнир по дзюдо из серии "Большого шлема". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Всего в состязании приняли участие 418 атлетов из 60 стран мира. В состав узбекистанской делегации вошли 11 спортсменов.

Минспорта Узбекистана
Сборная дзюдоистов из Узбекистана

В рамках мероприятия были разыграны 14 комплектов медалей и рейтинговые очки Токийской Олимпиады.

Сборной из Узбекистана удалось завоевать 1 "золото" и 2 "бронзы". Соотечественники заняли 8-е место в общекомандном зачете. Шарофиддин Болтабоев стал чемпионом в весовой категории до 81 кг.

Ранее Сардор Нуриллаев и Мухриддин Тиловов заняли второе место в весе до 66 кг. 

Дзюдоист из Узбекистана Хикматилло Тураев
Пресс-служба НОК Узбекистана
Дзюдоист из Узбекистана завоевал бронзу на Универсиаде в Неаполе

Борцов ждет еще один турнир "Большого шлема", который состоится 5-7 марта в Ташкенте. В соответствии с регламентом, принимающая страна может выдвинуть по четыре кандидата в каждой весовой категории.

Напомним: на прошлой неделе в Турции проходил международный велотурнир Manavgat Side Junior, в ходе которого узбекистанка Маргарита Мисюрина заняла почетное второе место. Она преодолела необходимую дистанцию за 01:38:37. До абсолютной победы ей не хватило доли секунды.

Теги:
Узбекистанцы, чемпионат, турнир "Большого шлема", турнир, дзюдо



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