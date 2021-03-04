Эксперт опроверг слухи о переходе Жасура Жалолиддинова в европейский клуб

Футбольный эксперт Алишер Никимбаев предполагает, что узбекский полузащитник может продолжить карьеру в Андижане. Ранее он успел расторгнуть контракт с московским "Локомотивом" до закрытия трансферного окна в большинство европейских чемпионатов.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Информация о возможном подписании контракта Жасура Жалолиддинова с одним из европейских клубов не подтвердились, сообщает автор Telegram-канала "Футболиум" Алишер Никимбаев.

Эксперт предполагает, что узбекский полузащитник может продолжить карьеру в Андижане.

"Примечательно, что Жасур не вернулся в "Бунёдкор" и уже открыто говорит о намерении расторгнуть контракт со своим бывшим агентом", - пишет Никимбаев.

По его словам , Жалолиддинов успел расторгнуть контракт с московским "Локомотивом" до закрытия трансферного окна в большинство европейских чемпионатов, и поэтому он имел право на такой переход в качестве свободного агента.

Напомним: узбекский полузащитник Жасур Жалолиддинов подписал контракт с московским "Локомотивом" в июле прошлого года. Соглашение было рассчитано на пять лет. Футболист выступал за клуб под номером 23.

Официального подтверждения о переходе игрока в узбекистанский клуб пока не поступало.