Эксперт опроверг слухи о переходе Жасура Жалолиддинова в европейский клуб

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Информация о возможном подписании контракта Жасура Жалолиддинова с одним из европейских клубов не подтвердились, сообщает автор Telegram-канала "Футболиум" Алишер Никимбаев.
Эксперт предполагает, что узбекский полузащитник может продолжить карьеру в Андижане.
"Примечательно, что Жасур не вернулся в "Бунёдкор" и уже открыто говорит о намерении расторгнуть контракт со своим бывшим агентом", - пишет Никимбаев.словам, Жалолиддинов успел расторгнуть контракт с московским "Локомотивом" до закрытия трансферного окна в большинство европейских чемпионатов, и поэтому он имел право на такой переход в качестве свободного агента.
Напомним: узбекский полузащитник Жасур Жалолиддинов подписал контракт с московским "Локомотивом" в июле прошлого года. Соглашение было рассчитано на пять лет. Футболист выступал за клуб под номером 23.
Официального подтверждения о переходе игрока в узбекистанский клуб пока не поступало.