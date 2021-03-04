16:41 04 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Жасур Жалолиддинов

Эксперт опроверг слухи о переходе Жасура Жалолиддинова в европейский клуб

Пресс-служба ФК "Локомотив"
Спорт
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1b/15873329.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210304/16129074/Nikimbaev-oproverg-slukhi-o-perekhode-Zhasura-Zhaloliddinova-v-evropeyskiy-klub.html

Футбольный эксперт Алишер Никимбаев предполагает, что узбекский полузащитник может продолжить карьеру в Андижане. Ранее он успел расторгнуть контракт с московским "Локомотивом" до закрытия трансферного окна в большинство европейских чемпионатов.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Информация о возможном подписании контракта Жасура Жалолиддинова с одним из европейских клубов не подтвердились, сообщает автор Telegram-канала "Футболиум" Алишер Никимбаев. 

Эксперт предполагает, что узбекский полузащитник может продолжить карьеру в Андижане.

"Примечательно, что Жасур не вернулся в "Бунёдкор" и уже открыто говорит о намерении расторгнуть контракт со своим бывшим агентом", - пишет Никимбаев.

Сhampionat.asia
Жасур Жалолиддинов вырвал победу для сборной Узбекистана — видео
По его словам, Жалолиддинов успел расторгнуть контракт с московским "Локомотивом" до закрытия трансферного окна в большинство европейских чемпионатов, и поэтому он имел право на такой переход в качестве свободного агента.

Напомним: узбекский полузащитник Жасур Жалолиддинов подписал контракт с московским "Локомотивом" в июле прошлого года. Соглашение было рассчитано на пять лет. Футболист выступал за клуб под номером 23.

Официального подтверждения о переходе игрока в узбекистанский клуб пока не поступало.

Теги:
Жасур Жалолиддинов, Узбекистан, фанаты футбола, Футболист, футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ужас в 6,3 балла: как Греция оправляется после жуткого землетрясения — фото
Зачем Лукашенко просил у Путина дополнительные Су-30СМ – видео
"Совсем обнаглели": Лукашенко пожаловался на НАТО и попросил у РФ истребители
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться