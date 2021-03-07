Стало известно, в какой клуб перешел экс-"локомотивец" Жасур Жалолиддинов

18-летний Жасур Жалолиддинов является воспитанником академии "Бунёдкора". В феврале 2020 года дебютировал за сборную Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Экс-полузащитник "Локомотива" Жасур Жалолиддинов перешел в узбекский футбольный клуб "Андижан".

Об этом сообщается на странице ФК в Instagram.

Какие-либо детали контракта, заключенного с 18-летним футболистом, не сообщаются.

Напомним: Жалолиддинов перешел в "Локомотив" летом 2020-го, но не сыграл за "железнодорожников" ни одного матча.

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Позднее узбекского игрока арендовал ФК "Тамбов" — в его составе Жалолиддинов провел один матч.

О том, что футболист покинул "красно-зеленых", стало известно в конце января.