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Жасур Жалолиддинов

Стало известно, в какой клуб перешел экс-"локомотивец" Жасур Жалолиддинов

Пресс-служба ФК "Локомотив"
Спорт
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18-летний Жасур Жалолиддинов является воспитанником академии "Бунёдкора". В феврале 2020 года дебютировал за сборную Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Экс-полузащитник "Локомотива" Жасур Жалолиддинов перешел в узбекский футбольный клуб "Андижан".

Об этом сообщается на странице ФК в Instagram.

Какие-либо детали контракта, заключенного с 18-летним футболистом, не сообщаются. 

Напомним: Жалолиддинов перешел в "Локомотив" летом 2020-го, но не сыграл за "железнодорожников" ни одного матча.

Эксперт опроверг слухи о переходе Жасура Жалолиддинова в европейский клуб >>

Позднее узбекского игрока арендовал ФК "Тамбов" — в его составе Жалолиддинов провел один матч. 

О том, что футболист покинул "красно-зеленых", стало известно в конце января. 

Теги:
Жасур Жалолиддинов, ФК "Андижан", ФК "Локомотив", футбол, спорт



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