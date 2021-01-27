Узбекский футболист Жалолиддинов ушел из "Локомотива"

Жасур Жалолиддинов перешел в "Локомотив" летом 2020 года, контракт был рассчитан на пять лет. Полузащитник не сыграл за железнодорожников ни одного матча.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекский футболист Жасур Жалолиддинов и московский "Локомостив" расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщили в пресс-службе ФК.

"Мы желаем Жасуру успехов в дальнейшей карьере", — говорится в публикации.

РИА Новости ранее стало известно, что Жалолиддинов может продолжить карьеру в одном из европейских или ближневосточных клубов. Об этом заявил Юрий Белоус, глава консалтинговой компании, которая представляет интересы футболиста.

Двадцать четвертого января ФК "Тамбов", который арендовал игрока у "Локомотива" до конца сезона, исключил его из заявочного списка для участия в чемпионате России. За тамбовчан футболист провел один матч.

Жасур Жалолиддинов родился 15 мая 2002 года в Навои. Воспитанник академии "Бунёдкора". В феврале 2020-го дебютировал за сборную Узбекистана.

Перешел в "Локомотив" летом 2020 года, контракт был рассчитан на пять лет. Полузащитник не сыграл за этот клуб ни одного матча.