Как будет развиваться туристическая инфраструктура Узбекистана

На прошлой неделе вниманию узбекистанцев был предложен проект концепции развития туризма в стране на 2019-2025 годы. Ожидается, что число иностранных гостей вырастет в полтора раза — до 7,2 миллиона человек.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистан в ближайшем будущем намерен инвестировать в развитие туристической инфраструктуры около 3 миллиардов долларов, рассказал первый заместитель председателя Госкомитета по инвестициям Сунатилла Бекенов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Развитие инфраструктуры, прежде всего гостиничного бизнеса, отстает от того потока, который мы наблюдаем", — отметил Бекенов на открытии первого международного инвестиционного форума в сфере туризма, проходящего в Ташкенте. По его словам, в 2019 году планируется сдать в эксплуатацию 196 гостиниц на сумму более 500 миллионов долларов.

В железнодорожную инфраструктуру направят более 2 миллиардов долларов. В частности, в 2019 году планируется запустить высокоскоростной поезд в Хиву. Аналогичное движение продолжит развиваться и в другие популярные у туристов города — Самарканд, Бухару, Шахрисабз.

Сунатилла Бекенов также рассказал, что в 2019 году на развитие авиационной инфраструктуры будет направлено 500 миллионов долларов. Еще 200 миллионов долларов за счет госинвестиций вложат в платные скоростные автодороги.

Фото: Рамиз Бахтияров Самандарова: мы намерены развивать туризм не только в Хиве и Бухаре

В соответствии с предложенным для обсуждения проектом концепции развития туризма в республике на 2019-2025 годы, число иностранных туристов вырастет в полтора раза — до 7,2 миллиона человек.

Первый международный инвестиционный форум в сфере туризма собрал более 300 участников из 48 стран. В Ташкент приехали инвесторы, представители международных финансовых институтов, эксперты и специалисты туристической отрасли.