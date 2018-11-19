Как будет развиваться туристическая инфраструктура Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистан в ближайшем будущем намерен инвестировать в развитие туристической инфраструктуры около 3 миллиардов долларов, рассказал первый заместитель председателя Госкомитета по инвестициям Сунатилла Бекенов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Развитие инфраструктуры, прежде всего гостиничного бизнеса, отстает от того потока, который мы наблюдаем", — отметил Бекенов на открытии первого международного инвестиционного форума в сфере туризма, проходящего в Ташкенте. По его словам, в 2019 году планируется сдать в эксплуатацию 196 гостиниц на сумму более 500 миллионов долларов.
В железнодорожную инфраструктуру направят более 2 миллиардов долларов. В частности, в 2019 году планируется запустить высокоскоростной поезд в Хиву. Аналогичное движение продолжит развиваться и в другие популярные у туристов города — Самарканд, Бухару, Шахрисабз.
Сунатилла Бекенов также рассказал, что в 2019 году на развитие авиационной инфраструктуры будет направлено 500 миллионов долларов. Еще 200 миллионов долларов за счет госинвестиций вложат в платные скоростные автодороги.
Первый международный инвестиционный форум в сфере туризма собрал более 300 участников из 48 стран. В Ташкент приехали инвесторы, представители международных финансовых институтов, эксперты и специалисты туристической отрасли.