Узбекистан представит стенд на туристической ярмарке Matta Fair – 2019

Мероприятие пройдет в Малайзии весной и осенью этого года.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. На международной туристической ярмарке Matta Fair – 2019, которая пройдет в Малайзии 15-17 марта и 6-8 сентября, будет презентован национальный стенд Welcome to Uzbekistan. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече посла республики Равшана Усманова и ведущих специалистов Малайзии в области туриндустрии, которые 21-23 февраля примут участие в Международном форуме по паломническому туризму в Бухаре.

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Так, мероприятие посетят муфтий штата Перлис (Малайзия) Мохд Асри Бин Зайнул Абидин, а также руководители Исламского туристического центра, Института халяльных исследований и менеджмента, Малайзийской ассоциации туристических компаний и туристических операторов и крупнейшего турагентства по отправке паломников TH Travel.

Кроме того, участники встречи договорились о проведении road show по продвижению Узбекистана как направления паломничества для мусульман Малайзии, а также о разработке совместной программы по внедрению в республике системы сертификации Halal.

Малайзийская сторона отметила масштабность осуществляемых в Узбекистане преобразований в области туризма: в частности, республика отменила визовый режим для более чем 60 стран, предоставляет преференции инвесторам.

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