В Вене презентовали туристический потенциал Узбекистана

По итогам мероприятий иностранные специалисты выразили готовность принять участие в работе 25-й Ташкентской международной туристической ярмарки.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Представителей ведущих туристических агентств Центральной и Восточной Европы познакомили с достопримечательностями Узбекистана. Посольство республики в Вене, Ассоциация турагентств Австрии и Госкомтуризма и страховая компания Generali организовали для них медиа-презентацию и профессиональный семинар-тренинг.

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Участникам мероприятия рассказали, что в Узбекистане широко развиваются новые направления туризма — экологический, гастрономический, аграрный, спортивный, лечебно-оздоровительный, фольклорно-этнографический, культурно-просветительский и другие. Благодаря этому турпоток ежегодно увеличивается, отмечается в публикации.

"Помимо традиционных центров туризма нашей страны — Самарканда, Бухары и Хивы, отдельное вынимание было уделено новым туристическим направлениям, в том числе достопримечательностям Наманганской и Сурхандарьинской областей. В частности, участников мероприятия заинтересовал древний археологический памятник Ахсикент, который 28 февраля посетил глава нашего государства", — говорится в публикации.

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Как отметили в пресс-службе МИД, представители участвовавших в мероприятиях туркомпаний выразили готовность принять участие в работе 25-й Ташкентской международной туристической ярмарки.