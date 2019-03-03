В Вене презентовали туристический потенциал Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Представителей ведущих туристических агентств Центральной и Восточной Европы познакомили с достопримечательностями Узбекистана. Посольство республики в Вене, Ассоциация турагентств Австрии и Госкомтуризма и страховая компания Generali организовали для них медиа-презентацию и профессиональный семинар-тренинг.
"Помимо традиционных центров туризма нашей страны — Самарканда, Бухары и Хивы, отдельное вынимание было уделено новым туристическим направлениям, в том числе достопримечательностям Наманганской и Сурхандарьинской областей. В частности, участников мероприятия заинтересовал древний археологический памятник Ахсикент, который 28 февраля посетил глава нашего государства", — говорится в публикации.
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Как отметили в пресс-службе МИД, представители участвовавших в мероприятиях туркомпаний выразили готовность принять участие в работе 25-й Ташкентской международной туристической ярмарки.