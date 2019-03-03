20:14 03 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Гур-Эми́р — мавзолей Тамерлана (Амира Тимура) и его семьи (Тимуридов) в Самарканде

В Вене презентовали туристический потенциал Узбекистана

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
Получить короткую ссылку
3520

По итогам мероприятий иностранные специалисты выразили готовность принять участие в работе 25-й Ташкентской международной туристической ярмарки.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Представителей ведущих туристических агентств Центральной и Восточной Европы познакомили с достопримечательностями Узбекистана. Посольство республики в Вене, Ассоциация турагентств Австрии и Госкомтуризма и страховая компания Generali организовали для них медиа-презентацию и профессиональный семинар-тренинг.

Мечеть Калян - главная соборная мечеть Бухары
Sputnik / Мария Науменко
Узбекистан включили в топ-5 лучших стран СНГ для экскурсионного отдыха
Участникам мероприятия рассказали, что в Узбекистане широко развиваются новые направления туризма — экологический, гастрономический, аграрный, спортивный, лечебно-оздоровительный, фольклорно-этнографический, культурно-просветительский и другие. Благодаря этому турпоток ежегодно увеличивается, отмечается в публикации. 

"Помимо традиционных центров туризма нашей страны — Самарканда, Бухары и Хивы, отдельное вынимание было уделено новым туристическим направлениям, в том числе достопримечательностям Наманганской и Сурхандарьинской областей. В частности, участников мероприятия заинтересовал древний археологический памятник Ахсикент, который 28 февраля посетил глава нашего государства", — говорится в публикации.

Васильев: Узбекистан – идеальная страна для туризма >>>

Как отметили в пресс-службе МИД, представители участвовавших в мероприятиях туркомпаний выразили готовность принять участие в работе 25-й Ташкентской международной туристической ярмарки.

Теги:
турпоток, Узбекистан, Туризм, Австрия, Вена



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Весна в Ташкенте
Она появилась вовремя: лучшие фото первого дня весны в Ташкенте
Военные сборы в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана
Узбекские военнослужащие прошли в горах испытание на выносливость – видео
От А до К: что нужно знать о витаминах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054