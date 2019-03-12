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Москвичей знакомят с турпотенциалом Узбекистана на выставке MITT-2019

© sputnik /Антон Курилкин
Туризм
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Московская международная туристическая выставка MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан представил национальный стенд в московском "Экспоцентре", где проходит туристическая выставка MITT-2019. Она будет работать до 14 марта, сообщается на портале uzbekistan.travel. На выставке представлены более 200 стран.

Узбекистан представил национальный стенд на выставке MITT-2019 в Москве
© uzbekistan.travel
Узбекистан представил национальный стенд на выставке MITT-2019 в Москве

В состав узбекской делегации вошли представители Госкомтуризма, национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" и семи туристических организаций страны. В рамках MITT-2019 пройдут, в частности, конференции MITT Digital и Travel Trends, панельная дискуссия Market Shocks, ток-шоу "Туризм как семейный бизнес".

Московская международная туристическая выставка MITT — одна из крупнейших туристических выставок мира.

Ранее Узбекистан представил национальный стенд на крупнейшей восточно-средиземноморской выставке путешествий и туризма EMITT-2019 в Стамбуле.

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Теги:
Узбекистан, Россия, Туризм, Выставка, Москва



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