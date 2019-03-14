Для путешествий по Узбекистану создали мобильное приложение

Бесплатная программа в офлайн-режиме подскажет туристам, как добраться до основных достопримечательностей.

ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik, Мария Науменко. В Посольстве Узбекистана в Москве в четверг презентовали мобильное приложение для путешествий по республике TopTripTip Uzbekistan, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Приложением можно пользоваться бесплатно. Благодаря программе турист может узнать об основных достопримечательностях и популярных маршрутах.

Еще в приложении есть интерактивные карты, которые работают без доступа в интернет.

Кроме того, любая организацию, которая предоставляет услуги для туристов в Узбекистане, имеет возможность бесплатно разместить о себе информацию в TopTripTip, среди них: музеи, рестораны и гостиницы.

Также в приложении представлен календарь событий в республике: фестивали и национальные праздники.

Помимо презентации приложения в посольстве в Москве выступили представили Госкомтуризма Узбекистана и авиакомпании Uzbekistan Airways, которое рассказали о туристическом потенциале страны.

К тому же, состоялась церемония назначения посла туристического бренда Узбекистана в России. Им стал российский актер и общественный деятель Юрий Стоянов.