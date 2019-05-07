В посольстве Узбекистана в США прошел день открытых дверей для туристов

Уже второй года подряд подобная акция проводиться в Вашингтоне.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Посольство Узбекистана в США приняло участие в акции "Around the World Embassy Tour", сообщает МИД республики. Основной целью подобных мероприятий является популяризация выездного туризма и демонстрация туристического потенциала разных стран мира.

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Дипмиссия Узбекистана сумела познакомить с традициями и уникальными культурными особенностями более 14 тыс человек за один день. В акции принимали участие более 50 дипмиссий из разных стран. Посольство Узбекистан стало единственным, представляющим регион ЦА и было признано наиболее посещаемым в рамках акции.

Почти все гости остались довольны теплым приемом, делали фото и проявляли активность в социальных сетях. Это послужит активному подвижению туристического бренда Узбекистана, не только на территории США, но и за ее пределами.

Недавно Генеральное консульство Узбекистана в городе Нью-Йорке и Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма провели в Нью-Йорке масштабную тематическую акцию под лозунгом "Путешествуй в Узбекистан".

Напомним также, что недавно Узбекистан снова оказался в десятке лучших направлений по зиёрат-туризму среди стран-членов Организации исламского сотрудничества.