Duty Free с ювелирными изделиями откроются в аэропортах Узбекистана

Также увеличится количество ювелирных мастерских и магазинов в туристических регионах республики: Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Хорезме и Шахрисабзе.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. В Узбекистане будут открыты ювелирные магазины беспошлинной торговли (Duty Free) в зонах прилета в международных аэропортах Ташкента, Бухары, Самарканда и Ургенча, сообщает "Новости Узбекистана".

По словам издания, также увеличится количество ювелирных мастерских и магазинов в туристических регионах республики: Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Хорезме и Шахрисабзе.

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Напомним, в новом терминале аэропорта Термеза уже появился магазин Duty Free.

Новый терминал может обслуживать 400 пассажиров в час. Здесь внедрены процессы ускоренного прохождения таможенного контроля, пунктов досмотра и получения багажа. В залах ожидания есть комнаты матери и ребенка, места для совершения молитвы, медпункт.

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Президент отметил, что необходимо эффективно воспользоваться новыми условиями: увеличивать частоту международных рейсов и поток иностранных туристов.