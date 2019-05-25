Туристы-мусульмане стали чаще посещать Узбекистан: какие страны в лидерах

ТАШКЕНТ, 25 мая — Spitnik. По итогам прошлого года первое место среди мусульманских государств, чьи туристы приезжали в Узбекистан, заняла Турция. Об этом сообщил врио председателя Госкомтуризма Абдулазиз Аккулов на конференции в Самарканде.

"Великий шелковый путь внес большой вклад не только в торгово-экономические отношения между восточной и западной цивилизациями, но и в развитие религиозного и культурного диалога", — отметил Аккулов.

Он отметил, что туристы-мусульмане стали чаще посещать Узбекистан.

По его словам, по итогам прошлого года по количеству прибытий лидирует Турция (41299), на втором месте — Пакистан (5568). Затем следуют Малайзия (2768), Иран (2658), Индонезия (1589) и Объединенные Арабские Эмираты (1580).

"Граждане этих стран, наряду с другими видами туризма, посещают Узбекистан в направлении паломнического туризма", — сказал Аккулов.

Напомним, в феврале Узбекистан признали одним из центров зиёрат-туризма. Соответствующая декларация была подписана в рамках международного форума в Бухаре.

В апреле республика вновь оказалась в десятке лучших направлений по зиёрат-туризму среди стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). В список лучших направлений также вошли Саудовская Аравия, Турция, Марокко, Иран, Бахрейн, Малайзия, ОАЭ, Казахстан и Индонезия.