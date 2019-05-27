Летом открывается новый рейс Шарм-эль-Шейх - Ташкент

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В Узбекистане открылся еще один новый международный прямой авиарейс с Египтом, сообщает Госкомтуризма Узбекистана.
Первый рейс в Шарм Эль Шейх отправился в полет уже 12 июня 2019 года. Все авиаперелеты будут осуществляться египетской авиакомпанией AlMasriya Universal Airlines один раз в неделю каждую среду на современных самолетах Airbus-320.
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По словам Госкомтуризма, запуск данного пассажирского регулярного рейса способствуют дальнейшему развитию туристической отрасли, а также обмену культурных ценностей между жителями двух стран.
Напомним, что уже 16 июля авиакомпания "Узбекские авиалинии" осуществит первый рейс пор маршруту Ташкент - Тбилиси.
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Uzbekistan Airways с 16 июля приступает к выполнению полетов Ташкент - Тбилиси в Тбилисский международный аэропорт: в летний сезон рейсы будут осуществляться с частотой два раза в неделю: во вторник и в воскресенье.
Авиакомпания Flydubai с 11 марта начала выполнять рейсы между Дубаем и Ташкентом. С 31 мая полеты станут ежедневными.
Полеты по новому направлению выполняются на самолетах Boeing 737 MAX 8 из терминала 3 международного аэропорта Дубая в рамках код-шерингового соглашения с авиакомпанией Emirates.