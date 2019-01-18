Путешествие в Узбекистан: чем обязательно запомнится республика

Мысль побывать в Узбекистане появилась у меня давно, когда в интернете я случайно наткнулась на фотографию площади Регистан в Самарканде.

С тех пор прошло шесть лет. В декабре относительно недорогие авиабилеты в республику на новогодние праздники подсказали, что пора реализовывать мечту.

И вот билеты куплены, гостиницы забронированы, чемоданы собраны. Я, предвкушая увлекательное путешествие, начинаю свое знакомство с Узбекистаном на борту самолета национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йулари" рейса Москва - Ургенч.

Sputnik / Мария Науменко Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways

"Какая вкуснотища", - с радостью восклицает пассажир на соседнем кресле, когда стюардессы начинают раздавать бортовое питание.

Завидев разнообразие блюд на своем подносе, сразу убеждаешься в хлебосольстве узбеков. После такой сытной трапезы, наевшись до отвала, даже подумываешь попросить дополнительный ремень безопасности.

Sputnik / Мария Науменко Обед на борту самолета авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари"

Прилетев в Ургенч, первое, на что обращаешь внимание после загазованной Москвы – чистейший воздух. Пассажиры, покинув самолет, идут пешком к зданию воздушной гавани Ургенча. Пройдя паспортный контроль и получив багаж, ты уже сталкиваешься с местными таксистами, с которыми, обязательно поторговавшись, я договорилась доехать до первой точки моего маршрута – Хивы.

Sputnik / Мария Науменко Аэропорт в городе Ургенч

Хива: прогулка по городу Аладдина

Когда я прибыла в Хиву, на улице уже вечерело. Но даже в темное время суток прогулка по этому городу приносит непередаваемые ощущения. Ты как будто бы попадаешь в сказку про Аладдина, и кажется, что где-нибудь внутри этих древних зданий обязательно можно отыскать волшебную лампу с джинном.

Sputnik / Мария Науменко Ичан-Кала вечером. Хива, Узбекистан

Для того чтобы прочувствовать старинный город, советую поселиться прямо на территории архитектурного комплекса Ичан-Кала, обнесенного мощными высокими стенами.

Васильев: Узбекистан - идеальная страна для туризма

Территорию крепости патрулируют сотрудники МВД. Даже не во всех европейских городах так часто встретишь туристическую полицию. А в Узбекистане, как я позднее подметила, милиционеры следят за порядком повсюду. Правоохранители готовы помочь туристам по любому вопросы: все покажут, расскажут и даже сопроводят до нужного места, например, кафе или достопримечательности.

Sputnik / Мария Науменко На территории крепости Ичан-Кала в Хиве

На осмотр Ичан-Калы я выделила сутки. Крепость небольшая, и за день можно неторопливо осмотреть все достопримечательности комплекса. Из них больше всего мне понравилась мечеть Джума. Кровлю здания поддерживают свыше 200 колонн возрастом от XII до XV веков. Каждая колонна украшена богатым орнаментом.

Sputnik / Мария Науменко Мечеть Джума в хивинской крепости Ичан-Кала

Бухара: баня 16-го века и резиденция эмира

Из Хивы в Бухару путь неблизкий: более 400 километров. На мой взгляд, наиболее комфортный способ передвижения в этом случае – поезд "Узбекистон темир йулари". Чуть более семи часов пути можно провести в удобном положении: попивая чашечку чая, созерцая в окне узбекские пейзажи или вздремнув под стук колес.

Sputnik / Мария Науменко Поезд АО "Узбекистон темир йуллари" Ташкент - Ургенч

В Бухаре удивительно красивая старая часть города. Удобно, что основные достопримечательности расположены в шаговой доступности друг от друга. К сожалению, в первые дни погода подкачала: было пасмурно, дождливо, и температура воздуха не поднималась выше +4 градусов. Но недостаток тепла я компенсировала в бухарской баньке 16-го века.

Sputnik / Мария Науменко Медресе в Бухаре

Сначала ты 10 минут греешься, лежа на горячих каменных скамьях. Затем банщик с душой натирает тебя мочалкой с мыльной водой, делает массаж и в конце приятной процедуры обмазывает спину и грудь медом с имбирем. Правда, имбирь жжет так, что, кажется, сейчас на твоем теле случится пожар. Но кожа лишь слегка краснеет. Затем весь этот целебный состав с тебя смывают, оборачивают полотенцем и предлагают испить горячего чаю. В хмурые бухарские дни банька – лучшее лекарство для поднятия настроения.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Какая "фишка" для туристов нужна Узбекистану

В 15 минутах езды на такси от центра города расположена летняя резиденция бухарского эмира. Дворец сочетает в себе европейский и азиатский стиль. В некоторых залах угадываются интерьеры питерских дворцов, другие оформлены с богатым восточным колоритом. Сейчас помещение занимает музей декоративно-прикладного искусства: можно взглянуть на коллекцию китайского и японского фарфора, традиционную вышивку сюзане. По территории резиденции будет интересно прогуляться с экскурсоводом, который расскажет про комнаты дворца, предметы одежды эмира и его жен. В конце экскурсии всего за пять тысяч сумов (примерно 40 рублей) можно сделать фото на память в одеянии эмира.

Sputnik / Мария Науменко Убранство одной из комнат в Летней резиденции бухарского эмира

Самарканд: красота, от которой захватывает дух

Из Бухары в Самарканд я добралась, а точнее, домчалась за полтора часа, на высокоскоростном поезде "Афросиаб". Он ничуть не уступает по комфорту российским "Стрижам", "Сапсанам" и "Ласточкам". Здесь есть кресла с откидной спинкой, столиком, а еще транслируется эфир узбекского телеканала. Билет в бизнес-класс обошелся всего лишь в 950 рублей.

© Foto : Денис Говорухин Плов вместо оливье: почему Новый год нужно праздновать в Узбекистане

Самарканд - очень современный город, по сравнению с Хивой и Бухарой. Свое знакомство с Самаркандом я начала с дегустационного зала одного из старейших винных заводов Центральной Азии - завода имени Ховренко. Из-за большого количества солнечных дней в республике растет очень сладкий виноград, и вина из него получаются соответствующие.

Во время дегустации вам предлагают попробовать лучшие сорта напитков, производимых на предприятии: вино "Гулякандоз" (единственное в мире, изготавливаемое из винограда кишмишных сортов), "Алеатико" с тонким ароматом роз, "Каберне Совиньон", "Ширин". Изюминка дегустации - бальзам "Самаркандский", изготовленный на основе 43 лекарственных трав. В глубоких подвалах завода хранятся коллекционные вина еще с прошлого века, их также можно продегустировать, но за дополнительную плату.

Sputnik / Мария Науменко Бутылки с алкогольной продукцией Винного завода имени Ховренко

На следующей день я заглянула на площадь Регистан. И поначалу не поверила, что вижу всю эту красоту своими глазами. Ощущения непередаваемые. Поражают гармония и масштаб трех медресе, расположенных буквой П. Если смотреть на каждое по отдельности, то это обычные здания 15-го века. Однако их высота, форма куполов и минареты подобраны так, что все вместе они создают ощущение грандиозности и торжественности.

Sputnik / Мария Науменко Площадь Регистан в Самарканде

На территории Регистана продают разные сувениры по не слишком привлекательной цене. Но попадались вещи, которые я в других местах не встречала. Возможно, за эксклюзив кому-то не жалко будет дорого заплатить.

Sputnik / Мария Науменко Изготовление елочных игрушек в одной из мастерской на территории Регистана в Самарканде

Затем я посетила комплекс Шахи-Зинда, что в переводе означает "живой царь". На территории комплекса расположены десятки мавзолеев разных эпох, построенных еще в доисламский период и позже. Здесь же находится могила пророка Даниила.

© Flickr/ Prashant Ram Комплекс Шахи Зинда, Самарканд

К сожалению, на Сиабский базар в Самарканде мне не удалось попасть, по понедельникам он не работает. Но местные посоветовали съездить на рынок возле железнодорожного вокзала, где я и накупила сухофруктов и орехов в подарок друзьям и родным.

Sputnik / Мария Науменко Узбекский рынок

Кстати, именно в Самарканде мне попались самые радушные хозяева гостиницы. Я поселилась в бывшем частном доме, из которого жильцы сделали мини-гостиницу на восемь номеров. Хозяйка специально к моему отъезду в РФ приготовила домашние пельмени – это было самое вкусное блюдо, которое я попробовала в Узбекистане.

Возвращалась я из Узбекистана с богатыми впечатлениями и полными чемоданами сувениров и различных вкусностей. Узбекистан навсегда останется для меня страной с восхитительной восточной архитектурой, яркими национальными тканями и радушными людьми.