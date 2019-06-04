"Золотое кольцо" за $500 млн будет создано под Ташкентом

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Узбекистане создали концепцию создания собственного "Золотого кольца" стоимостью более 500 миллионов долларов в Ташкентской области, заявил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

По его словам, в него войдут семь городов, а также три курорта международного уровня, в результате чего, потенциал Ташкентской области сильно повысится.

"Это позволит увеличить количество гостиниц в регионе в четыре раза, гостевых домов — в 3,5 раза, приезжающих туристов — в два раза", - сказал Абдухакимов.

Напомним, в ноябре этого года на портале системы оценки воздействия актов законодательства для общественного обсуждения был опубликован проект, в котором говорилось о том, что в Ферганской долине на востоке Узбекистана могут создать аналог российского туристического "Золотого кольца".

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В рамках проекта планировалось создать сеть транспортных маршрутов, связывающих территорию долины с Ташкентом, построить кемпинги и мотели, отвечающие международным стандартам, реконструировать туристические объекты.

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Золотое кольцо России — туристский маршрут, проходящий по древним городам России, центрам народных ремесел, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры.