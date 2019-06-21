Дорога открыта: Мирзиёев рассказал, как чиновникам нужно путешествовать

Сам Шавкат Мирзиёев рассказал, что во время путешествий всегда стремится использовать с пользой любой момент.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Чиновники, совершающие поездки за рубеж, должны использовать каждую минуту с пользой, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По его словам, он сам во время зарубежных поездок стремится использовать с пользой каждый момент, найти новые решения и предложения, и все руководители должны поступать так же.

"Дорога открыта, езжайте, куда желаете", — сказал Мирзиёев.

По его словам, раньше у руководителей не было возможности покидать страну, а теперь это разрешено.

Также, президент республики заметил, что в течение двух лет он ничего не говорил ни хокимам, ни другим чиновникам, выезжающим в другие страны, понимая, что пока пользы может быть немного, но они "будут учиться общаться с другими руководителями, видеть их достижения, будут стараться достойно им соответствовать".

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"Во время переговоров в других странах было понятно, что многие ждут Узбекистан, ждут партнерства, предложений", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент признал, что Узбекистан отстал в развитии, потому что в свое время не создал нормальную транспортную инфраструктуру, связанную с другими странами.

Напомним, сегодня президент республики выступал на 20-м пленарном заседании Сената, в ходе которого стало известно о том, что Танзила Нарбаева избрана спикером сената Олий Мажлиса, а в отношении уволенного генпрокурора Отабека Муродова возбудили уголовное дело.