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В Ташкенте установлены первые инновационные QR-указатели туристических маршрутов

На туристических улицах Ташкента появились первые QR-указатели

© Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма
Туризм
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В будущем такие указатели, с помощью которых можно без проблем добраться до нужных объектов, появятся и в других районах столицы.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Ташкенте были установлены первые QR-указатели, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма республики.

Туристы с экскурсоводом
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Они появились около торгового центра "Яккасарай", расположенного на пересечении улиц Усмана Насыра и Бабура, и около въезда на территорию вокзала Ташкент-Южный. На указателях есть специальный QR-код, позволяющий узнать дорогу до нужного объекта с помощью Google Maps. 

Как отметили в комитете, впоследствии такие указатели появятся и в других районах столицы. 

Ранее сообщалось, что за первое полугодие Узбекистан принял 3 034 824 туриста. Больше всего гостей приехало из Казахстана (175 212), Кыргызстана (98 395), Таджикистана (92 584), Туркменистана (41 905), России (40 556). Что касается стран дальнего зарубежья, то в мае республику посетили 44 719 их представителей.

Ожидается, что по итогам уже этого года показатель составит 6,4-6,5 миллиона человек. В будущем поток должен увеличиться до 10 миллионов

Теги:
Государственный комитет по туризму, достопримечательности, туристы, Ташкент, Туризм



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