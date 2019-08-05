На туристических улицах Ташкента появились первые QR-указатели

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Ташкенте были установлены первые QR-указатели, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма республики.
Как отметили в комитете, впоследствии такие указатели появятся и в других районах столицы.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие Узбекистан принял 3 034 824 туриста. Больше всего гостей приехало из Казахстана (175 212), Кыргызстана (98 395), Таджикистана (92 584), Туркменистана (41 905), России (40 556). Что касается стран дальнего зарубежья, то в мае республику посетили 44 719 их представителей.
Ожидается, что по итогам уже этого года показатель составит 6,4-6,5 миллиона человек. В будущем поток должен увеличиться до 10 миллионов.