На туристических улицах Ташкента появились первые QR-указатели

В будущем такие указатели, с помощью которых можно без проблем добраться до нужных объектов, появятся и в других районах столицы.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Ташкенте были установлены первые QR-указатели, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма республики.

Они появились около торгового центра "Яккасарай", расположенного на пересечении улиц Усмана Насыра и Бабура, и около въезда на территорию вокзала Ташкент-Южный. На указателях есть специальный QR-код, позволяющий узнать дорогу до нужного объекта с помощью Google Maps.

Как отметили в комитете, впоследствии такие указатели появятся и в других районах столицы.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие Узбекистан принял 3 034 824 туриста. Больше всего гостей приехало из Казахстана (175 212), Кыргызстана (98 395), Таджикистана (92 584), Туркменистана (41 905), России (40 556). Что касается стран дальнего зарубежья, то в мае республику посетили 44 719 их представителей.

Ожидается, что по итогам уже этого года показатель составит 6,4-6,5 миллиона человек. В будущем поток должен увеличиться до 10 миллионов.