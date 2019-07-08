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Мавзолей Амира Тимура в Самарканде

Сколько туристов побывали в Узбекистане с начала года

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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В Госкомтуризма рассказали, какое количество иностранцев посетили республику за первое полугодие. Плановые показатели были значительно превышены.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. За первые шесть месяцев 2019 года Узбекистан принял 3 034 824 туриста, рассказал исполняющий обязанности председателя Госкомтуризма Абдулазиз Аккулов на пресс-конференции в Ташкенте.

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Как пишет Nuz.uz, мероприятие было посвящено работе заседания Совета по туризму государств стран СНГ и Первой туристической ярмарки стран СНГ, которые пройдут в Самарканде 9-10 июля.

По словам Аккулова, ожидалось, что за первое полугодие республику посетят 2,5 миллиона иностранцев. Таким образом, плановые показатели были значительно превышены.

Только в мае приток гостей из стран СНГ составил 452 032 человека. Больше всего туристов в Узбекистан приехали из Казахстана (175 212), Кыргызстана (98 395), Таджикистана (92 584), Туркменистана (41 905), России (40 556). Что касается стран дальнего зарубежья, то в мае республику посетили 44 719 их представителей.

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Абдулазиз Аккулов отметил, что власти делают все для привлечения туристов в Узбекистан, напомнил об упрощении визовой системы и развитии гостиничного бизнеса, однако в то же время оценил качество транспортных услуг как низкое и признал, что стоимость билетов на самолеты и поезда высока.

Напомним, до 2025 года республика намерена довести доходы от туризма до двух миллиардов долларов в год. 

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Теги:
Узбекистан, туристы, Туризм



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