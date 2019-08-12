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Узбекский город Самарканд

На месте бизнес-центра "Самарканд" появится четырехзвездочная гостиница

© Flickr / DAVID HOLT
Туризм
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Строительство современной гостиницы входит в ряд инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры города в рамках подготовки к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Административное здание акционерного общества бизнес-центр "Самарканд", расположенное на площади Кук Сарай, будет преобразовано в четырехзвездочную гостиницу, сообщает STV.

По словам издания, 14-этажное здание АО сократят до семи этажей.

Строительство современной гостиницы входит в ряд инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры города в рамках подготовки к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году.

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Согласно проектной документации, 30,1 % пакета акций акционерного общества по "нулевой" выкупной стоимости будут переданы австрийской строительной компании Seid Sulo Energy and Industrial Development.

В феврале в Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан состоялась встреча руководства с делегацией группы компаний Alshaya Group во главе с исполнительным директором Мухаммедом аль-Шайа, где делегация компании выразила особый интерес к развитию гостиничного бизнеса: как путем строительства новых зданий, так и возможности приватизации существующих объектов, нуждающихся в реконструкции для дальнейшего использования. 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд, отель, гостиница



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