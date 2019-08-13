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Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область посетил старую махаллю в городе Андижане

В Узбекистане махалли и кишлаки превратят в турзоны

Пресс-служба президента Узбекистана
Туризм
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Туристические кишлаки будут благоустроены: там отремонтируют дороги и наладят электро- и газоснабжение.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма составит список кишлаков, аулов и махаллей, обладающих туристическим потенциалом. Об этом пишет nuz.uz.

Туристический статус присвоят тем сходам граждан, на территории которых будут находиться не менее 20 семейных гостевых домов. К тому же в этих зонах должны будут оказывать не менее пяти услуг для туристов.

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По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Азиза Абдухакимова, республика обладает аутентичными постройками и улицами и их потенциал необходимо направлять для развития туризма в стране. 

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Абдухакимов уточнил, что жители махаллей могут проводить мастер-классы по приготовлению плова, изготавливать ремесленные изделия, а также организовывать вечерние национальные шоу.

Таким махаллям комитет будет помогать в регистрации на сайтах бронирования.

Кроме того, туристические кишлаки благоустроят: там отремонтируют дороги и наладят электро- и газоснабжение.

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Теги:
турист, Туризм, Узбекистан



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