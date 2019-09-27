Узбекистан посетили свыше 4 миллионов иностранных туристов за год

С каждым годом увеличивается поток иностранных туристов, посещающих Самарканд, Бухару, Шахрисабз, Хиву, Коканд и Ташкент. Туристам были оказаны услуги на 854,5 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Узбекистан располагает огромным туристическим потенциалом, считает председатель Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Абдулазиз Аккулов, пишет УзА.

По его словам, в государственный список внесены свыше четырех тысяч исторических памятников, объектов культурного наследия и священных мест поклонения, а с каждым годом увеличивается поток иностранных туристов, посещающих Самарканд, Бухару, Шахрисабз, Хиву, Коканд и Ташкент.

"В стране впервые утверждена Концепция развития сферы туризма в республике Узбекистан в 2019-2025 годах, в которой обозначены основные направления. В результате осуществляемых мероприятий в этом году Узбекистан уже посетили свыше 4,3 миллиона иностранных туристов, что на 26,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорит Аккулов.

Туристам были оказаны услуги на 854,5 миллиона долларов.

Принят ряд касающихся сферы документов, для граждан еще 47 государств упрощен визовый режим: электронную визу могут получить граждане 77 стран.

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К концу года прогнозируется прибытие свыше 6,5 миллиона иностранных туристов, число гостиниц превысит 800, а количество туроператоров, считающихся основными субъектами туристической деятельности, составит более 1400.

"Одним словом, задействованы все возможности для полной реализации туристического потенциала Узбекистана, что благоприятно влияет на экономику и благополучие населения", - добавил Аккулов.

По его словам, будет разработан порядок, предусматривающий поощрение активности в сфере туризма, а также уже намечено финансирование инновационных туристических проектов субъектов предпринимательства за счет грантов, покрытие определенной части расходов на реализацию в стране кинопроектов за счет Государственного бюджета.

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В целях широкого привлечения инвестиций в туристическую сферу утверждено Положение о покрытии из Государственного бюджета средств инвесторов, затраченных на строительство гостиниц: на каждый номер в трехзвездочных гостиницах за счет Государственного бюджета будет выделено 40 миллионов сумов, а в четырехзвездочных - 65 миллионов сумов.