Прозрачный туризм: озвучили итоги деятельности сферы с начала года

С начала года семейные гостевые дома обслужили 37,7 тысяч гостей, в том числе 25,1 тысяч иностранных туристов. Большинство из них в расположены в отдаленных сельских районах. Стоимость оказанных услуг составляет 10 млрд. сумов.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Специалисты Госкомтуризма Узбекистана рассказали на пресс-конференции об итогах реализации правовых документов, принятых главой государства в сфере в 2019 году, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

К примеру, прозвучало на встрече, в целях привлечения инвестиций в сферу туризма утверждено Положение о государственном бюджете для компенсации затрат инвесторов на строительство гостиниц. Обеспечена прозрачность процесса предоставления субсидий, привлечены авторитетные международные компании.

В октябре текущего года ожидается выделение субсидий с участием данных международных компаний для 6 гостиниц, получивших соответствующие категории.

Исходя из опыта Турции и Республики Корея, разработаны образцовые проекты гостиниц, которые предоставляются инвесторам-предпринимателям на безвозмездной основе. К настоящему времени эти проекты были представлены 250 хозяйствующим субъектам, оцениваются они от 70 до 300 млн. сумов.

В регионах страны были проведены встречи с предпринимателями, которым разъяснили возможности ведения бизнеса в сфере туризма. За первые 8 месяцев этого года было создано 644 семейных гостевых дома. Общее их количество достигло 750.

С начала года семейные гостевые дома обслужили 37,7 тысяч гостей, в том числе 25,1 тысяч иностранных туристов. Большинство из них в расположены в отдаленных сельских районах. Стоимость оказанных услуг составляет 10 млрд. сумов.

Как не попасть впросак туристу в Узбекистане >>

Напомним, в июле президент Узбекистана подписал закон "О туризме", согласно которому туроператоры и турагенты официально могут заниматься туристической деятельностью на основании лицензии, которая выдается без ограничения срока действия.