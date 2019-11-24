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На территории крепости Ичан-Кала в Хиве

Узбекистан признан лучшей страной Азии с богатым историческим достоянием

Sputnik / Мария Науменко
Туризм
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Sputnik Узбекистан

Победители были определены на основе результатов социологических и маркетинговых исследований развития предпринимательства в странах азиатского региона.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Куала-Лумпуре заместитель министра туризма, искусств и культуры Малайзии Мухаммед Бахтияр бин Ван Чик торжественно вручил послу Узбекистана Равшану Усманову диплом о признании нашей страны "Лучшим государством Азии с богатым историческим достоянием". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Халқаро зиёрат туризми 2019
© Халқ сўзи
Узбекистан признан лучшим культурно-историческим турнаправлением

Победители были определены на основе результатов социологических и маркетинговых исследований развития предпринимательства в странах азиатского региона, проведенных малазийской медийной компанией "Research House of Asia Media".

В ходе церемонии состоялось вручение наград представителям крупнейших компаний Азии, предпринимателям, артистам, знаменитостям, и другим успешным личностям за большие достижения по категориям "Top 10 of Asia" или "Top 10 of Malaysia".

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Как было подчеркнуто в ходе вручения данной престижной премии, в Узбекистане расположено пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что Узбекистан смог сохранить национальную самобытность и многочисленные памятники исламской культуры и архитектуру. Древние города – Самарканд, Бухара и Хива с уникальными историческими постройками – известны далеко за пределами страны, ведь они были важными государственными и научными центрами Востока.

Теги:
история, Азия, Узбекистан



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