Германия выделит 477 тыс евро на развитие туризма в Каракалпакстане

Основная цель проекта – увеличение потока туристов в Узбекистан, в частности в Каракалпакстан, увеличение объема экспорта туристических услуг и продуктов, а также повышение доходов населения.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма прошла встреча с Обществом по международному сотрудничеству Германии (GIZ) и экспертами немецкой организации "Mas contour", сообщается на сайте ведомства.

По итогам встречи намечен план мероприятий по развитию туризма региона в 2019-2020 годах, исходя из туристических возможностей Каракалпакстана. Для реализации запланированных мероприятий "GIZ" выделит 477 тыс евро.

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Для справки: Для исполнения поручений президента Узбекистана во время визита в Республику Каракалпакстан 20-21 августа 2019 года и в целях эффективного использования туристическими возможностями данного региона комитетом и германским обществом по международному сотрудничеству разработан план мероприятий.

В рамках проекта будут выполнены работы по диверсификации местных продуктов ремесленничества, повышению их экспорта, улучшению инфраструктуры, открытию новых туристических маршрутов, повышению качества услуг и пропаганде туристического потенциала Республики Каракалпакстан на зарубежных туристических рынках.

Основная цель проекта – увеличение потока туристов в Узбекистан, в частности в Каракалпакстан, увеличение объема экспорта туристических услуг и продуктов, а также повышение доходов населения.