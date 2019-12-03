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В Узбекистане разработаны новые стандарты в сфере турсулуг

© Sputnik / Евгений Самарин
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20191203/12932289/V-Uzbekistane-razrabotany-novye-standarty-v-sfere-tursulug-.html

Турперсонал отныне обязан уметь оказывать первую медпомощь, а также необходимые услуги лицам с особыми потребностями.

ТАШКЕНТ, 3 дек –Sputnik. В Узбекистане в области туризма разработаны и начал внедряться ряд новых госстандартов.  

Администратор в гостинице
CC0 / pixabay
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Разработчиками нормативов выступили - ГУП "Центр сертификации туристских услуг" и Технический комитет по стандартизации в области туризма.

Стандарты регламентируют требования к оказываемым услугам туристской индустрии. Речь идет о требованиях к обслуживающему персоналу средств размещения, а также к персоналу туроператоров и турагентов.

Общие требования к персоналу, в том числе, включают в себя:

  • базовую профподготовку;
  • практический опыт в соответствии с занимаемой должностью;
  • знание и соблюдение профессиональной этики поведения;
  • готовность к постоянному сотрудничеству со службами, обеспечивающими безопасность туристов;
  • умение оказывать первую медпомощь и обладать специальными знаниями и умением при оказании услуг лицам с ограниченными физическими возможностями;
  • знание иностранных языков или наиболее часто употребляемого языка общения.  

Базовое образование персонал получает в узбекских, а также зарубежных вузах, колледжах и на спецкурсах в зависимости от сферы деятельности.

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По данным Госкомтуризма, в республике созданы рабочие группы, которые и будут оценивать каждого сотрудника в соответствии со специально разработанной системой оценок персонала.

Теги:
сертификат, Госкомтуризм, Узстандарт, сфера услуг, Туризм



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