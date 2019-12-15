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Верю - не верю: какие народные приметы популярны среди туристов

© AFP 2018 / Miguel Medina
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Некоторые путешественники верят в счастливые и несчастливые дни для поездок. Благоприятные дни для дороги, по их мнению, – середина недели и выходные, а вот вылеты в понедельник и пятницу – не к добру.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Специалисты туристического сервиса Aviasales провели опрос среди 35 тысяч пользователей и выяснили, какие приметы и правила те соблюдают, чтобы поездка прошла удачно, передает РИА Новости.

Выяснилось, что треть опрошенных аплодируют пилотам, когда самолет совершает посадку. Так пассажиры благодарят экипаж за мягкую посадку.

© Sputnik / Maksim Blinov
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Еще одна популярная примета – это "сесть на дорожку". Исследование показало, что около 29% респондентов обязательно соблюдают это традицию перед выходом из дома.

Кто-то воспринимает это действие как "минуту на раздумья в тишине, чтобы вспомнить то, что забыли взять с собой". Другие вспоминают, выключены ли свет, газ и вода, и настраиваются на поездку.

Опрос также показал, что 23% путешественников считают, что возвращаться (за паспортом, деньгами, ключами) – плохая примета. Однако раз уж пришлось, то следует обязательно посмотреть в зеркало, иначе не миновать "неприятностей или беды", считают опрошенные.

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Одним из распространенных суеверий стало нежелание путешественников никому рассказывать о предстоящей поездке – таких взглядов придерживаются 15% пользователей. По их мнению, лучше промолчать о своих планах, чтобы не сглазить.

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Теги:
туристы, приметы, Путешествие



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