Верю - не верю: какие народные приметы популярны среди туристов

Некоторые путешественники верят в счастливые и несчастливые дни для поездок. Благоприятные дни для дороги, по их мнению, – середина недели и выходные, а вот вылеты в понедельник и пятницу – не к добру.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Специалисты туристического сервиса Aviasales провели опрос среди 35 тысяч пользователей и выяснили, какие приметы и правила те соблюдают, чтобы поездка прошла удачно, передает РИА Новости.

Выяснилось, что треть опрошенных аплодируют пилотам, когда самолет совершает посадку. Так пассажиры благодарят экипаж за мягкую посадку.

Еще одна популярная примета – это "сесть на дорожку". Исследование показало, что около 29% респондентов обязательно соблюдают это традицию перед выходом из дома.

Кто-то воспринимает это действие как "минуту на раздумья в тишине, чтобы вспомнить то, что забыли взять с собой". Другие вспоминают, выключены ли свет, газ и вода, и настраиваются на поездку.

Опрос также показал, что 23% путешественников считают, что возвращаться (за паспортом, деньгами, ключами) – плохая примета. Однако раз уж пришлось, то следует обязательно посмотреть в зеркало, иначе не миновать "неприятностей или беды", считают опрошенные.

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Одним из распространенных суеверий стало нежелание путешественников никому рассказывать о предстоящей поездке – таких взглядов придерживаются 15% пользователей. По их мнению, лучше промолчать о своих планах, чтобы не сглазить.