Отдых по-деревенски: в Ташкентской области создадут туристическое село

План мероприятий по созданию туристического поселка "Кумушкан" утвержден постановлением правительства Узбекистана "Об ускоренном развитии туризма в Ташкентской области в 2019—2021 годах".

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В махалле "Кумушкан" Паркентского района Ташобласти появится туристический поселок с улицей художников, гостевыми домами и публичной библиотекой. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Пресс-служба Госкомтуризма Махалля "Кумушкан" Паркентского района Ташобласти

В скором времени на территории махалли начнутся работы по облагораживанию: будут заасфальтированы дороги, выравнены улицы, установлены дорожные знаки, отремонтированы линии электропередач и газопроводов.

Также рабочие разведут на улицах клумбы, установят фонари, пункты сбора мусора и проведут работы по отделки фасадов жилых домой.

В перспективе в "Кумушкане" планируют построить множество объектов для активного культурного досуга: это и гостевые дома, и молодежный творческий центр, и юртовый лагерь, и различные спортивные площадки.

Также туристов обеспечат всем необходимым на тот случай, если произойдет внештатная ситуация – на территории объекта будут установлены пункты оказания медицинской помощи и современные санитарно-гигиенические узлы.