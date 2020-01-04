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Дом для туристов

Отдых по-деревенски: в Ташкентской области создадут туристическое село

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200104/13159961/Skazochnyy-gorodok-v-Tashkentskoy-oblasti-sozdadut-turisticheskoe-selo.html

План мероприятий по созданию туристического поселка  "Кумушкан" утвержден постановлением правительства Узбекистана "Об ускоренном развитии туризма в Ташкентской области в 2019—2021 годах".

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В махалле "Кумушкан" Паркентского района Ташобласти появится туристический поселок с улицей художников, гостевыми домами и публичной библиотекой. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Махалля Кумушкан Паркентского района Ташобласти
Пресс-служба Госкомтуризма
Махалля "Кумушкан" Паркентского района Ташобласти

В скором времени на территории махалли начнутся работы по облагораживанию: будут заасфальтированы дороги, выравнены улицы, установлены дорожные знаки, отремонтированы линии электропередач и газопроводов.

Также рабочие разведут на улицах клумбы, установят фонари, пункты сбора мусора и проведут работы по отделки фасадов жилых домой.

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В перспективе в "Кумушкане" планируют построить множество объектов для активного культурного досуга: это и гостевые дома, и молодежный творческий центр, и юртовый лагерь, и различные спортивные площадки.

Также туристов обеспечат всем необходимым на тот случай, если произойдет внештатная ситуация – на территории объекта будут установлены пункты оказания медицинской помощи и современные санитарно-гигиенические узлы.

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Теги:
Туризм, Ташкентская область



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