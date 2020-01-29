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Узбекистан вошел в десятку самых популярных ж/д направлений у россиян

© Sputnik / Алексей Куденко
Туризм
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Sputnik Узбекистан
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Ранее Узбекистан назвали одним из самых востребованных авианаправлений 2019 года среди граждан России.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Аналитики сервиса OneTwoTrip назвали самые популярные страны, в которые граждане России чаще всего ездили на поезде в 2019 году.

Первое место в рейтинге самых востребованных ж/д направлений заняла Беларусь — туда приобрели почти 47,7% всех билетов на поезд (среди заграничных направлений).

© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev
Названы пять городов, куда чаще всего летают жители Узбекистана

Не менее популярным железнодорожным маршрутом стала Украина, куда россияне приобрели 18,3% билетов. Аналитики также отмечают, что по сравнению с 2018 годом спрос в эту страну снизился на 5,8%.

Третье место среди стран, куда граждане РФ чаще всего ездят на поезде, заняла Финляндия - 8% от общего числа продаж.

В список популярных направлений также вошли Казахстан (6,7 процента), Эстония (3,4), Латвия (2,9), Молдавия (1,9).

Лучшие туристические направления-2019 - фотолента >>

А, вот, Узбекистан занял восьмое место в рейтинге - сюда в 2019 году было куплено 1,2% всех ж/д билетов.

Десятку замыкают Азербайджан (0,9%) и Таджикистан (0,5%).

Ранее Узбекистан был признан одним из самых востребованных авианаправлений 2019 года среди граждан России.

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Теги:
Узбекистан, Россия, Поезд, Туризм, Путешествие



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