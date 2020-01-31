Узбекским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Китай

По последним данным, жертвами нового коронавируса в КНР стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Госкомитет по развитию туризма Узбекистана рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай из-за распространения в этой стране нового типа коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел республики посоветовало гражданам страны воздержаться от поездок в КНР из-за эпидемии.

"Государственный комитет по развитию туризма рекомендует туроператорам и турагентам страны приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки", — говорится в публикации.

Туроператорам также посоветовали поменять проданные туры в Китай на альтернативные, в те страны, где санитарная обстановка благополучна.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря 2019 года. Инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.