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МИД рекомендовал узбекистанцам отказаться от поездок в Китай

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (32)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200129/13336078/MID-rekomendoval-uzbekistantsam-otkazatsya-ot-poezdok-v-Kitay.html

По последним данным, новым типом коронавируса — 2019-nCoV — заражены в КНР уже почти шесть тысяч человек. Скончались более 130 пациентов.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Китай из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что ситуация, несмотря на предпринимаемые правительством КНР энергичные меры, остается сложной.

"Учитывая возможные риски для здоровья, гражданам Узбекистана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Китай в служебных, туристических и иных целях", — говорится в публикации.

Посольство и генконсульство Узбекистана в КНР находятся в постоянном контакте с согражданами, пребывающими в Ухане и других городах, где введен карантин, и совместно с центральными и местными органами власти оперативно решают возникающие проблемы, в том числе бытовые, добавили в министерстве.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря 2019 года. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

По последним данным, новым вирусом заражены в КНР уже 5 974 человек, из них 132 скончались.

Ранее глава Минздрава Узбекистана Алишер Шадманов посоветовал гражданам временно без особой необходимости не выезжать за границу — не только в Китай, но и в другие страны. Государственному комитету по развитию туризма также рекомендовано до стабилизации ситуации не отправлять туристов в КНР.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (32)

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Теги:
Узбекистанцы, здоровье, Узбекистан, Китай, МИД Узбекистана, коронавирус



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