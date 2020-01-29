МИД рекомендовал узбекистанцам отказаться от поездок в Китай

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Китай из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что ситуация, несмотря на предпринимаемые правительством КНР энергичные меры, остается сложной.
"Учитывая возможные риски для здоровья, гражданам Узбекистана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Китай в служебных, туристических и иных целях", — говорится в публикации.
Посольство и генконсульство Узбекистана в КНР находятся в постоянном контакте с согражданами, пребывающими в Ухане и других городах, где введен карантин, и совместно с центральными и местными органами власти оперативно решают возникающие проблемы, в том числе бытовые, добавили в министерстве.
По последним данным, новым вирусом заражены в КНР уже 5 974 человек, из них 132 скончались.
Ранее глава Минздрава Узбекистана Алишер Шадманов посоветовал гражданам временно без особой необходимости не выезжать за границу — не только в Китай, но и в другие страны. Государственному комитету по развитию туризма также рекомендовано до стабилизации ситуации не отправлять туристов в КНР.