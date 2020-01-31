Гастрономические перспективы: чем Узбекистан хочет покорить туристов из РФ

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Российское отделение Международного гастрономического центра планирует провести мероприятия по популяризации русской кухни в Узбекистане, а затем - гастрономическую узбекскую неделю в РФ. Об этом в ходе презентации потенциала гастрономического туризма в Узбекистане рассказал президент центра Леонид Гелибтерман.

По его словам, эта страна в ближайшие годы должна заново открыться для российских туристов, в том числе в качестве гастрономического направления.

"Для этого есть все необходимые предпосылки. У двух народов схожий менталитет, общая история, отсутствие в значительной мере языкового барьера. А самое главное - Узбекистан за последние два-три года настолько преобразился, что даже людям, бывавшим в республике в советские годы или 1990-е, обязательно стоит съездить туда снова", — отметил Гелибтерман, посетивший страну в прошлом году.

Он добавил, что приобщение к узбекской культуре через национальную кухню выглядит особенно привлекательным, учитывая что сейчас в РФ, и в частности в Москве, больше всего заведений именно с восточным колоритом. По некоторым данным, только в одной российской столице сегодня порядка 380 кафе и ресторанов, предлагающих узбекские блюда, а значит, спрос и интерес есть.

"Наш центр занимается организацией масштабных гастрономических мероприятий в разных странах. Мы рассказываем о культуре и традициях, помогая не только продвигать туризм в той или иной стране, но и в целом повышать тем самым имидж государства. Так, у нас есть планы провести в Узбекистане в 2020-м российскую гастрономическую неделю. Этот вопрос будем обсуждать с соответствующими структурами. Если все пройдет успешно, то узбекские коллеги в следующем году могут провести аналогичное мероприятие уже в РФ. Это станет хорошей платформой для продвижения богатого потенциала Узбекистана", — пояснил собеседник.

По словам Леонида Гелибтермана, помимо богатой узбекской кухни, которая известна в десятках странах мира, особенно на пространстве СНГ, можно продвигать и пока достаточно молодое, но самобытное виноделие.

"Безусловно, узбекские вина не могут тягаться с французскими, грузинскими или итальянскими. Про них никто ничего не знает, да и нет такого богатого опыта, как в признанных винных странах. Но все-таки развивать и продвигать это направление необходимо. Один из способов - участие в международных выставках, где независимые эксперты оценивают различные сорта вин, выносят свой вердикт, присуждают медали. А это уже влияет на узнаваемость и статус бренда. Для массового же распространения, думаю, было бы полезно активнее включать местные вина в меню узбекских ресторанов, которых очень много и в России, и в мире", — подчеркнул президент Международного гастрономического центра.

В то же время эксперт призывает не увлекаться всемирно известными сортами, которые не приживаются в республике из-за климатических особенностей, а культивировать те, которые наиболее комфортно чувствуют себя в местных условиях.

В последние годы Узбекистан стал активнее развивать виноделие, не только расширяя площади плантаций, но и отбирая подходящие сорта винограда. Впервые узбекские вина были отправлены на экспорт еще при СССР — в 1955 году. Сейчас Узбекистан экспортирует вино в РФ и Китай. В 2020-м планируется продать за границу в общей сложности 200 тысяч бутылок вина.