Министр транспорта: услуги аэропортов станут дешевле на 20%

Чиновник подчеркнул, что транспортное ведомство будет контролировать цены на авиатопливо для того, чтобы они были не выше среднего показателя по региону.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Сегодня в Узбекистане существенно снижена цена за авиатопливо: стоимость 1 тонны составляет порядка $880. Задачу повышения доступности топлива планируется решать дальше - об этом рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан министр транспорта Эляр Ганиев.

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Важным элементом рынка авиатоплива Ганиев назвал запуск проекта Uzbekistan Gtl. До этого года профильное предприятие будет запущено в эксплуатацию. Его прогнозируемая мощность - порядка 1 млн 700 тыс. тонн различных видов топлива (дизель, бензин, авиакеросин).

"Я уверен, что с пуском в эксплуатацию этого производства у нас в принципе проблем с обеспечением авиатопливом не будет. К сожалению, сегодня его производства не достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить и "Узбекистон хаво йуллари" и Uzbekistan Airports, поэтому мы вынуждены импортировать топливо", - отметил Эляр Ганиев.

Однако, по словам министра, даже при этом цена снижена как минимум на $120-140, что создает благоприятные условия для развития конкуренции. Чиновник подчеркнул, что ведомство будет контролировать цены на топливо для того, чтобы они были не выше среднего показателя по региону.

Вместе с тем глава Минтранса отметил, что в ближайших планах ведомства - сокращение так называемого "аэропортовского сбора".

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"Это достаточно большая сумма, мы планируем как минимум на 20% ее снизить. Таким образом, на 20% услуги аэропортов будут дешевле. Это даст сильный толчок для роста привлекательности наших аэропортов как для перевозчиков пассажиров, так и для перевозчиков грузов. Мы создадим такие условия, при которых Узбекистан станет очень привлекательным направлением", - рассказал Ганиев.