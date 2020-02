Мой Сад: в Приаралье запускается экотуристический проект

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. В Узбекистане создадут агро- и экотуристический проект My garden in the Aral Sea ("Мой сад в Аральском море"), сообщается в постановлении.

"Проект направлен на ликвидацию последствий высыхания Аральского моря и увеличения числа туристов", - говорится в документе.

Международному инновационному центру выделяются земельные участки за счет резервных земельных площадей Каракалпакстана, территорий осушенного дна Аральского моря, а также земель лесного фонда на территории Приаралья, организуется регулярное движение общественного транспорта от Центрального рынка города Нукуса до территории Международного инновационного центра в Нукусском районе.

Более того, Международным инновационным центром уже созданы опытно-экспериментальные площадки "Муйнак", "Саманбай" и сформирован генофонд соле- и засухоустойчивых пустынных и декоративных растений.

Напомним, в декабре 2019 года возобновились работы по созданию зеленых насаждений на дне высохшего Аральского моря. Было засеяно более 500 тысяч гектаров пустыни Аралкум.

Возрождать Приаралье приезжают люди со всего Узбекистана. В прошлом сезоне на осушенном дне трудились две тысячи человек.

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, а рыба исчезла.