Москва "примерила" тюбетейку на международном фестивале

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. В Москве, в торговом комплексе "Тишинка" открылся уникальный Международный фестиваль культур "Восточный базар "Тюбетейка", сообщает Госкомтуризма.

Фестиваль объединил талантливых мастеров ремесленнического искусства из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Грузии, России, Татарстана, Азербайджана и Дагестана.

Фестиваль – это проект о культурном наследии разных народов. Он собрал на одной площадке ремесленников из разных стран, которые готовы показать свое мастерство и рассказать о культуре и истории своего народа.

Главный инициатор проекта, узбекистанка Фатима Арифжанова, выражая слова благодарности партнерам и участникам фестиваля-выставки, отметила, что на протяжении всего времени проведения мероприятия каждый гость сможет погрузиться в восточную сказку, насладиться культурой и традициями Востока.

Арифджанова: "Тюбетейка" невозможна без любви >>

Программа ожидается очень насыщенная. Впервые, по инициативе Госкомтуризма будет приготовлен самый большой лагман в мире весом 700 кг.

Гостей ожидает и множество завораживающих выступлений с участием творческих коллективов всех стран участников. Завершится мероприятие розыгрышем двух путевок в Узбекистан.