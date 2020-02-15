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Тюбетейки из коллекции Владислава Евневича

Москва "примерила" тюбетейку на международном фестивале

Sputnik
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200215/13472456/Moskva-primerila-tyubeteyku-na-mezhdunarodnom-festivale.html

Фестиваль объединил талантливых мастеров ремесленнического искусства из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Грузии, России, Татарстана, Азербайджана и Дагестана.

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. В Москве, в торговом комплексе "Тишинка" открылся уникальный Международный фестиваль культур "Восточный базар "Тюбетейка", сообщает Госкомтуризма.

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Фестиваль объединил талантливых мастеров ремесленнического искусства из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Грузии, России, Татарстана, Азербайджана и Дагестана.

Фестиваль – это проект о культурном наследии разных народов. Он собрал на одной площадке ремесленников из разных стран, которые готовы показать свое мастерство и рассказать о культуре и истории своего народа.

Главный инициатор проекта, узбекистанка Фатима Арифжанова, выражая слова благодарности партнерам и участникам фестиваля-выставки, отметила, что  на протяжении всего времени проведения мероприятия каждый гость сможет погрузиться в восточную сказку, насладиться культурой и традициями Востока.

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Программа ожидается очень насыщенная. Впервые, по инициативе Госкомтуризма будет приготовлен самый большой лагман в мире весом 700 кг.

Гостей ожидает и множество завораживающих выступлений с участием творческих коллективов всех стран участников. Завершится мероприятие розыгрышем двух путевок в Узбекистан.

Теги:
Фестиваль, Москва, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, искусство



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