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Въезд в город Муйнак

Эксперт: в Муйнаке планируют развивать туризм катастроф

uzbektourism.uz
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200227/13555396/Ekspert-v-Muynake-planiruyut-razvivat-turizm-katastrof.html

Разрабатывается специальный проект создания туристического кластера в Муйнаке. Инициатива предусматривает обучение местного населения для развития сельского туризма, экологического туризма, туризма катастроф и т.д.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Председатель федерации аэронавтики Узбекистана рассказал о том, какие проекты планируется осуществить в г. Муйнаке (Каракалпакстан) для того, чтобы повысить туристический потенциал региона. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

Многопартнерский международный фонд, инициативу создания которого первым озвучил Шавкат Мирзиёев, уже начал рассматривать проекты, применимые к реализации в Муйнаке. В этом городе решено создать территорию инноваций.

Участие в этой программе принимают ЮНЕСКО, ООН и другие международные организации. Они изучают предложения от Госкомтуризма Узбекистана.

Мужчина за рулем
© CC0 / pixabay
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К примеру, разрабатывается специальный проект создания туристического кластера в Муйнаке. Инициатива предусматривает обучение местного населения для развития сельского туризма, экологического туризма, туризма катастроф и т.д.

Так что, игорный бизнес, который, возможно, получит развитие в Каракалпакстане, не является локомотивным. Разрабатываемые проекты имеют значительно большее значение для развития региона.

Напомним, инвесторы из ОАЭ год назад предложили открыть в Муйнаке казино. Со стороны инвесторов были представлены различные проекты по строительству казино в Муйнаке. Генпрокуратура совместно с другими ведомствами и министерствами изучает все эти предложения и аспекты их реализации.

Согласно постановлению кабмина, власти Узбекистана хотят превратить Муйнакский район Каракалпакстана в центр инвестиций, технологий и инноваций.

Кошелек с деньгами
Sputnik
Шавкат Мирзиёев дал совет, как заработать жителям Муйнака

Каракалпакстан сейчас находится под особым вниманием главы государства. Реализуется множество проектов, призванных укрепить экологическую обстановку в северном регионе. Планируется, к примеру, осуществить агро- и экотуристический проект My garden in the Aral Sea ("Мой сад в Аральском море").

Проект направлен на ликвидацию последствий высыхания Аральского моря и увеличения числа туристов. С этой целью выделяются земельные участки за счет резервных земельных площадей Каракалпакстана, территорий осушенного дна Аральского моря, а также земель лесного фонда на территории Приаралья, организуется регулярное движение общественного транспорта от Центрального рынка города Нукуса до территории Международного инновационного центра в Нукусском районе.

 

Теги:
Узбекистан, Узбектуризм, Туризм, Каракалпакстан, Муйнак



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