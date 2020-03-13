В Ургенче готовятся к строительству масштабного парка, посвященного полководцу

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Во время своей предыдущей поездки в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев дал указание создать в Ургенче мемориальный парк Жалолиддина Мангуберды. Сегодня было представлено соответствующее проектное предложение, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент осмотрел макет будущего памятника, отметил, что он должен быть величественным и высоким, чтобы его могли видеть издалека.

"Жалолиддин Мангуберды - великий полководец, гордость нашей нации. И парк, соответственно, должен быть масштабным, содержательным. Необходимо отразить в парке борьбу Мангуберды за свободу, его сражения. Пусть сюда приходят не только для того, чтобы посмотреть на памятник, но и ради знаний, вдохновения, пусть туристы изучают нашу историю," - отметил Шавкат Мирзиёев.

Даны указания заново и тщательно продумать проект, учесть удобства для движения транспорта.

На этом Шавкат Мирзиёев завершил двухдневную поездку в Хорезмскую область и вернулся в Ташкент.

Напомним, в ноябре 2018 года президент в рамках поездки в Хорезмскую область посетил место строительства парка и ознакомился с проектами. Тогда он инициировал создание мемориального парка Жалолиддина Мангуберды. Глава государства отмечал, что памятник последнему хорезмшаху из династии Ануштегинидов должен быть таким же величественным, как и его подвиги.