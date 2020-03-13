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Памятник Мауберди в Ургенче (Хорезмская область)

В Ургенче готовятся к строительству масштабного парка, посвященного полководцу

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200313/13669027/V-Urgenche-gotovyatsya-k-stroitelstvu-masshtabnogo-parka-posvyaschennogo-polkovodtsu.html

Президенту представили проектное предложение, которое глава государства поручил продумать заново и тщательно, учитывая удобства для движения транспорта.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Во время своей предыдущей поездки в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев дал указание создать в Ургенче мемориальный парк Жалолиддина Мангуберды. Сегодня было представлено соответствующее проектное предложение, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент осмотрел макет будущего памятника, отметил, что он должен быть величественным и высоким, чтобы его могли видеть издалека.

"Жалолиддин Мангуберды - великий полководец, гордость нашей нации. И парк, соответственно, должен быть масштабным, содержательным. Необходимо отразить в парке борьбу Мангуберды за свободу, его сражения. Пусть сюда приходят не только для того, чтобы посмотреть на памятник, но и ради знаний, вдохновения, пусть туристы изучают нашу историю," - отметил Шавкат Мирзиёев.

Даны указания заново и тщательно продумать проект, учесть удобства для движения транспорта.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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На этом Шавкат Мирзиёев завершил двухдневную поездку в Хорезмскую область и вернулся в Ташкент.

Напомним, в ноябре 2018 года президент в рамках поездки в Хорезмскую область посетил место строительства парка и ознакомился с проектами. Тогда он инициировал создание мемориального парка Жалолиддина Мангуберды. Глава государства отмечал, что памятник последнему хорезмшаху из династии Ануштегинидов должен быть таким же величественным, как и его подвиги.

Теги:
Узбекистан, Ургенч, Хорезмская область, Шавкат Мирзиёев



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