Стала известна дата первого международного рейса из Узбекистана

Посольство и Министерство туризма Израиля готовы оказать всяческое содействие, чтобы Узбекистан был в числе первых, кто примет израильских туристов.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Узбекистан и Израиль запустят международные рейсы уже 25 июня, сообщает Узбектуризм.

В Государственном комитете РУз по развитию туризма состоялась встреча заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля Эдуардом Шапира.

"Посольство Израиля заинтересовано и готово принять все необходимые меры, чтобы восстановить уровень туристического потока до пандемии", - говорится в сообщении.

В ходе встречи, Израиль был также ознакомлен с новой системой санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов Uzbekistan. Safe travel Guaranteed.

Напомним, по решению Специальной республиканской комиссии, с 15 июня Узбекистан возобновляет авиасообщение со странами, где есть улучшение ситуации с коронавирусом.

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При этом Израиль входит в группу стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией, откуда будут организованы "зеленые" рейсы и их пассажиры не помещаются на карантин по прибытии в Узбекистан.

Азиз Абдухакимов подтвердил готовность узбекской стороны начать работу по восстановлению двустороннего туристического обмена, обеспечить максимальный комфорт и безопасность для израильских туристов в случае возобновления международных поездок между двумя странами.

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Посольство и Министерство туризма Израиля готовы оказать всяческое содействие, чтобы Узбекистан был в числе первых, кто примет израильских туристов. Дипломат передал просьбу израильской стороны оказать содействие в организации первого рейса из Ташкента в Тель-Авив 25 июня.