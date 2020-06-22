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Приземление самолета компании Air Astana в аэропорту Алматы

Еще одна авиакомпания возобновляет ежедневные рейсы в Узбекистан

PATRICK BAZ / AFP
Туризм
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55610
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200622/14386839/Esche-odna-aviakompaniya-vozobnovlyaet-ezhednevnye-reysy-v-Uzbekistan.html

Авиасообщение из Нур-Султана в Ташкент начнется уже с 30 июня с пересадкой через Алматы. В столицу Узбекистана пассажиры прибудут утром следующего дня.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Air Astana с 1 июля возобновит авиасообщение по направлениям Алматы-Ташкент-Алматы. Согласно данным авиакомпании, рейсы будут осуществляться ежедневно.

График полетов:

Ташкент (10:20) – Алматы (12.40). Цена за билет в одну сторону: от $109,7

Алматы (08:15) – Ташкент (08.50). Цена за билет в одну сторону: от $102,22. Важно отметить, что на 1 июля билет уже стоит $120,7.

Воздушное сообщение из Нур-Султана в Ташкент будет совершаться с пересадкой через Алматы. Например, уже 30 июня можно вылететь из столицы Казахстана следующим рейсом:

Город Душанбе, вид из самолета, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев
Таджикистан возобновляет авиасообщение с Узбекистаном

Нур-Султан (22.30) – Алматы (00.10) – 10 часов 10 минут ожидания – Алматы (10.20) – Ташкент (10.50).

Стоимость билета в одну сторону: от $143,82.

Из Ташкента в Нур-Султан возможно также попасть с пересадкой в Алматы. Например, 1 июля можно вылететь следующим рейсом:

Ташкент (10:20) – Алматы (12.40) – 5 часов 05 минут ожидания – Алматы (17.45) – Нур-Султан (19.30). 

Стоимость билета в одну сторону: от $182,2

Напомним, с 1 июля будут возобновятся авиарейсы сообщением Стамбул-Ташкент-Стамбул. Стоимость билета в обе стороны составит минимум $588.

В настоящий момент Турция разрешает въезд иностранцев в страну, однако на границе строго соблюдаются меры безопасности: у всех пассажиров измеряют температуру и выявляют другие симптомы инфекции.

Теги:
Алматы, рейсы, Авиасообщение, Узбекистан, Казахстан, Эйр Астана



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