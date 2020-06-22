Еще одна авиакомпания возобновляет ежедневные рейсы в Узбекистан

Авиасообщение из Нур-Султана в Ташкент начнется уже с 30 июня с пересадкой через Алматы. В столицу Узбекистана пассажиры прибудут утром следующего дня.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Air Astana с 1 июля возобновит авиасообщение по направлениям Алматы-Ташкент-Алматы. Согласно данным авиакомпании, рейсы будут осуществляться ежедневно.

График полетов:

Ташкент (10:20) – Алматы (12.40). Цена за билет в одну сторону: от $109,7

Алматы (08:15) – Ташкент (08.50). Цена за билет в одну сторону: от $102,22. Важно отметить, что на 1 июля билет уже стоит $120,7.

Воздушное сообщение из Нур-Султана в Ташкент будет совершаться с пересадкой через Алматы. Например, уже 30 июня можно вылететь из столицы Казахстана следующим рейсом:

Нур-Султан (22.30) – Алматы (00.10) – 10 часов 10 минут ожидания – Алматы (10.20) – Ташкент (10.50).

Стоимость билета в одну сторону: от $143,82.

Из Ташкента в Нур-Султан возможно также попасть с пересадкой в Алматы. Например, 1 июля можно вылететь следующим рейсом:

Ташкент (10:20) – Алматы (12.40) – 5 часов 05 минут ожидания – Алматы (17.45) – Нур-Султан (19.30).

Стоимость билета в одну сторону: от $182,2

Напомним, с 1 июля будут возобновятся авиарейсы сообщением Стамбул-Ташкент-Стамбул. Стоимость билета в обе стороны составит минимум $588.

В настоящий момент Турция разрешает въезд иностранцев в страну, однако на границе строго соблюдаются меры безопасности: у всех пассажиров измеряют температуру и выявляют другие симптомы инфекции.