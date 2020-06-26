23:48 26 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск

В Минтрансе разъяснили ситуацию с международными авиарейсами

© Sputnik / Максим Блинов
Туризм
Получить короткую ссылку
66601
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200626/14424825/V-Mintranse-razyasnili-situatsiyu-s-mezhdunarodnymi-aviareysami.html

В Минтрансе призывают пассажиров не покупать авиабилеты, полагаясь на неподтвержденные сообщения о возобновлении различными авиакомпаниями регулярных полетов в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В последние дни в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что ряд иностранных авиакомпаний возобновит регулярные рейсы в Узбекистан с 1 июля нынешнего года. И уже, якобы, началась продажа авиабилетов.

Самолеты авиакомпании Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
© Sputnik / Владимир Астапкович
В России предложили начать возобновление авиасообщения со стран СНГ

В этой связи в Министерстве транспорта страны сообщили, что согласно совместному решению Республиканской комиссии по борьбе с кризисом и Республиканской специальной комиссии по подготовке программы мер по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в Узбекистане, усиленный санитарно-гигиенический контроль на территории республики сохраняется до 1 августа текущего года.

Все ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, введенные решением Республиканской специальной комиссии в период усиленного санитарно-гигиенического контроля, сохранены.

В связи с этим, министерство транспорта направило администрациям иностранных авиакомпаний ноты, в которых говорится, что еще не разрешено выполнять регулярные рейсы в Узбекистан.

В настоящее время, в соответствии с протоколом Республиканской специальной комиссии, ведется работа по возобновлению регулярных полетов в страны со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Встреча первых пассажиров в новом международном терминале аэропорта Ташкент
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане готовится предложение по возобновлению международных авиарейсов

В Минтрансе призывают пассажиров не покупать авиабилеты, полагаясь на неподтвержденные сообщения о возобновлении различными авиакомпаниями регулярных полетов в Узбекистан.

До возобновления регулярных рейсов будут выполняться только чартерные рейсы в соответствии с расписанием, утвержденным Республиканской специальной комиссией. Именно эта структура примет решение о том, когда именно возобновятся регулярные авиарейсы в Узбекистан.

Турецкая авиакомпания возобновляет регулярные рейсы в Узбекистан >>

Ранее, мы сообщали о том, что Европейский Союз намерен с 1 июля открыть границы для некоторых стран, которые не являются членами союза. Список таких государств, в которых не зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, составлен на основании рекомендаций Европейской комиссии. В указанный перечень вошел и Узбекистан.

До этого появлялась информация о том, что Air Astana с 1 июля возобновит авиасообщение по направлениям Алматы-Ташкент-Алматы. Согласно данным авиакомпании, рейсы будут осуществляться ежедневно.

Теги:
Узбекистан, рейсы, Авиасообщение, международные перевозки, Министерство транспорта Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Хабиб Нурмагомедов
Самые успешные до 40 лет в России - фотолента
Флешмоб от кемеровских автомобилистов ко Дню Победы
Автомобилисты в Кемерово устроили флешмоб ко Дню Победы
Олимпийские герои Узбекистана
Олимпийская гордость Узбекистана: призеры Игр разных лет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться