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Отдых на Чарваке

Узбекская "Швейцария" стала доступной для местных туристов

© Sputnik / Стрингер
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200704/14474069/Uzbekskaya-Shveytsariya-stala-dostupnoy-dlya-mestnykh-turistov.html

Местные власти заинтересованы не только в обеспечении комфортного отдыха для туристов, но и в обеспечении безопасности. Для этого зоны отдыха курируют сотрудники Департамента туризма, а также представители службы туристической полиции.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Туристический сезон в Ташкентской области вступил в активную фазу, зоны отдыха уже готовы принять жителей других регионов страны. Об этом в интервью Sputnik Узбекистан сообщил глава отдела координации туристической инфраструктуры департамента туризма Ташкентской областной администрации Эркин Норбоев.

По словам Норбоева, летом узбекистанцы смогут отдохнуть в живописном уголке Бостанлыкского района, именуемом "Швейцария" Узбекистана".

Несмотря на то, что индустрия туризма переживает серьезный кризис из-за пандемии коронавируса, местные чиновники следят, чтобы отдых в горах Бостанлыкского района был доступен для жителей. Здесь возводятся палаточные городки, кемпинги для туристов из Ташкента и регионов.

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Sputnik / Дильшода Рахматова
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Вдоль дороги здесь можно встретить удобное и доступное жилье: гостиницы, общежития, гостевые дома.

Местные власти заинтересованы не только в обеспечении комфортного отдыха для туристов, но и в обеспечении безопасности. Для этого зоны отдыха курируют сотрудники Департамента туризма, а также представители службы туристической полиции.

Напомним, месяц назад в Госкомтуризма представили трехэтапный проект восстановления туризма в Узбекистане.

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Первый этап будет посвящен реанимации деятельности туроператоров и гостиниц. На данном этапе будет внедрена система безопасности Uzbekistan. Safe travel GUARANTEED, чтобы максимально быть готовыми к возобновлению международного въездного туризма.

Пожилые люди
© CC0 / Unsplash / Micheile Henderson
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Второй этап – это восстановление организованного регионального туризма с соседними странами и странами СНГ. Для этого будут отработаны вопросы соблюдения мер безопасности, санитарно-гигиенических требований и мер социального дистанцирования на протяжении всего маршрута следования туристических групп, в том числе полагается целесообразным создать совместную группу оперативного реагирования.

На третьем этапе Узбекистан постепенно возобновит въездной туризм с перечнем государств дальнего зарубежья, гражданам которых разрешается въезд в республику с учетом ситуации с пандемией.

 

Теги:
Узбектуризм, Узбекистан, туристы, отдых



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