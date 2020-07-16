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Рыбалка.

В Хорезмской области создадут туристические зоны для любителей рыбалки

© Sputnik / Владимир Сергеев
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200716/14554243/V-Khorezmskoy-oblasti-sozdadut-turisticheskie-zony-dlya-lyubiteley-rybalki.html

Гости смогут насладиться красотой природы, покататься на лодках, скутерах, квадроциклах, лошадях и верблюдах, а также узнать секреты рыболовства.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Хорезмской области разрабатываются новые направления для рыболовного туризма, сообщается на портале Uzbekistan.travel.

"Планируется организовать более десяти туристических услуг и создать туристические зоны с рыболовными хозяйствами", — говорится в публикации.

На территории туробъектов будут установлены мобильные палатки в национальном стиле, юрты для ночлега, площадки для наблюдения за дикими животными и птицами. Гости смогут покататься на лодках, скутерах, квадроциклах, лошадях и верблюдах, а также посетить мастер-классы по ловле рыбы. Еще туристов научат готовить традиционные рыбные и другие блюда.

На память с собой можно будет увезти не только приятные впечатления, но и сувениры.

В Хорезмской области создадут туристические зоны для любителей рыбалки
Uzbekistan.travel
В Хорезмской области создадут туристические зоны для любителей рыбалки

Для реализации задуманного в регионе идет работа по улучшению придорожной инфраструктуры: специалисты реконструируют и ремонтируют крупные автомагистрали, связывающие Ургенч и Хиву и другие населенные пункты, устанавливают придорожные знаки на главных магистралях и улицах, ведущих к туробъектам.

Придорожный знак в Хорезмской области, ведущий к туристическому объекту
Uzbekistan.travel
Придорожный знак в Хорезмской области, ведущий к туристическому объекту

Ранее сообщалось, что на территории Айдар-Арнасайской системы озер в Джизакской области будет создана новая зона отдыха для туристов. В частности, там планируется организовать пляжи, развивать водные виды туризма, транспортную инфраструктуру, наладить регулярные автобусные сообщения для перевозки пассажиров к месту отдыха. Для развития зоны будут привлечены предприниматели.

Теги:
рыболовство, туристы, Туризм, Хорезмская область



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