В Хорезмской области создадут туристические зоны для любителей рыбалки

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Хорезмской области разрабатываются новые направления для рыболовного туризма, сообщается на портале Uzbekistan.travel.
"Планируется организовать более десяти туристических услуг и создать туристические зоны с рыболовными хозяйствами", — говорится в публикации.
На территории туробъектов будут установлены мобильные палатки в национальном стиле, юрты для ночлега, площадки для наблюдения за дикими животными и птицами. Гости смогут покататься на лодках, скутерах, квадроциклах, лошадях и верблюдах, а также посетить мастер-классы по ловле рыбы. Еще туристов научат готовить традиционные рыбные и другие блюда.
На память с собой можно будет увезти не только приятные впечатления, но и сувениры.
Для реализации задуманного в регионе идет работа по улучшению придорожной инфраструктуры: специалисты реконструируют и ремонтируют крупные автомагистрали, связывающие Ургенч и Хиву и другие населенные пункты, устанавливают придорожные знаки на главных магистралях и улицах, ведущих к туробъектам.
Ранее сообщалось, что на территории Айдар-Арнасайской системы озер в Джизакской области будет создана новая зона отдыха для туристов. В частности, там планируется организовать пляжи, развивать водные виды туризма, транспортную инфраструктуру, наладить регулярные автобусные сообщения для перевозки пассажиров к месту отдыха. Для развития зоны будут привлечены предприниматели.