В Навоийской области откроется новый курортный комплекс

На территории туристической зоны будут расположены: гостиница, пляж, бассейн, аквапарк, небольшой "Диснейленд" и многое другое. Согласно официальным данным, общая стоимость проекта составила шесть миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Навоийской области на территории Тудакульского водохранилища 16 августа откроется пляжная зона Silk Road Family Resort, сообщает Узбектуризм.

"Данный экотуристический объект также включает в себя такие различные дополнительные услуги, как пляж, бассейн, аквапарк, мини-"Диснейленд", гостиницу на 50 мест, зону отдыха, ресторан, летнюю террасу, спа-салон, домик на природе, медицинский уголок, оздоровительный центр, спортивный домик, автостоянку и частный водный транспорт. Кроме того, для развлекательного отдыха здесь под открытым небом будут организованы разнообразные концерты и шоу-программы для посетителей", - оповещают в пресс-службе туристического ведомства.

Согласно официальным данным, общая стоимость проекта составила шесть миллионов долларов. Как утверждают представители подведомственных организаций, туристический комплекс отвечает всем современным требованиям мирового стандарта.

Узбектуризм Проект пляжной зоны Silk Road Family Resort

Открытие Silk Road Family Resort пройдет под руководством Бухарского департамента и Навоийского управления Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма. Отмечено, что курортная зона была возведена бизнесменом из Бухары, имя которого не разглашается.

Для справки: Тудакульское водохранилище расположено в 26 км к востоку от Бухары в пустынной низине. Оно было образовано в 1952 году естественным путем в результате прорыва паводковых вод реки Зарафшан в Тудакульскую впадину. Водохранилище собирает излишки воды реки и подпитывается водами Амударьи посредством Аму-Бухарского канала.

Ранее сообщалось, что в Джизакской области будет создана новая зона отдыха для туристов на территории Айдар-Арнасайской системы озер. В частности, там планируется организовать пляжи, развивать водные виды туризма, транспортную инфраструктуру и наладить регулярные автобусные сообщения для перевозки пассажиров к месту отдыха.