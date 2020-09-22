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Достопримечательности Узбекистана. Чимган

Почти 48 млн евро кредитных средств потратят на создание турцентра в Ташобласти

© Flickr / stefan_fotos
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200922/15025262/Pochti-48-mln-evro-kreditnykh-sredstv-potratyat-na-sozdanie-turtsentra-v-Tashoblasti.html

Право на земельные участки, расположенные на территории МВК будут поэтапно реализовываться посредством электронной площадки "E-IJRO-AUKSION" на основе решений Совета по управлению.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, предусматривающее развитие туристической инфраструктуры в горных районах, сообщили в пресс-службе Минюста.

Ташкентское море, или Притягательный Чарвак
© Sputnik / Стрингер
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Согласно документу, в Бостанлыкском районе будет создан проектный офис по строительству и эксплуатации международного всесезонного курорта (МВК) ГУП "Бельдерсай-Чимган-Нанай". На его строительство будут привлечены займы Казначейства Франции, льготные кредиты и займы иностранных коммерческих банков. Общая сумма кредитных средств составит 47,9 млн евро.

Документ утвердил также План практических работ и состав Совета по управлению. Право на земельные участки, расположенные на территории МВК будут поэтапно реализовываться посредством электронной площадки "E-IJRO-AUKSION" на основе решений Совета по управлению.

В порядке исключения, 90 процентов средств, поступающих от реализации земельных участков будут направляться на счет Проектного офиса, а 10 процентов в Фонд развития туристической инфраструктуры в горных и отдаленных районах.

В августе мы сообщали о том, что создание проекта будет осуществляться в три этапа. Сначала будет создан всесезонный курорт в районе Чимгана. В этом регионе намечено развить туристическую инфраструктуру, включая строительство подвесных мостов, лыжных трасс и аттракционов для популяризации горнолыжного туризма среди иностранных и местных путешественников. Запуск строительных работ запланирован на декабрь 2021 года.

Теги:
Правительство Узбекистана, Постановление, Чимган, Узбекистан, Туризм



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