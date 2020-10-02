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Узбекистан и РФ обсудили возможности туробмена

© Sputnik / Григорий Сысоев
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201002/15105873/Uzbekistan-i-RF-obsudili-vozmozhnosti-turobmena.html

Российская сторона была подробно проинформирована о предпринимаемых в Узбекистане мерах по поэтапному смягчению условий для возобновления международного туризма в республику.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Туристические организации Узбекистана и России обсудили возможности туробмена в случае возобновления авиасообщения, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Заместитель председателя Госкомтуризма Улугбек Азамов и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в формате видеоконференцсвязи обсудили перспективы возобновления туристического обмена между двумя странами.

"Ломидзе отметила, что Узбекистан рассматривается в России в качестве круглогодичного направления, вызывает большой интерес у российских туристов, которые также ждут открытия регулярного авиасообщения с республикой", - говорится в информации.

Известно, что российская сторона была подробно проинформирована о предпринимаемых в Узбекистане мерах по поэтапному смягчению условий для возобновления международного туризма в республику. В частности, в отрасли разработана система санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов Uzbekistan. Safe travel guaranteed ("Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано").

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Участники встречи договорились использовать онлайн-формат диалога на регулярной основе для реализации новых совместных проектов узбекистанских и российских туркомпаний, добавили в Госкомтуризма.

Напомним, что Uzbekistan Airways в сентябре уже возобновила регулярные рейсы в Белоруссию, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан. Переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения с Россией продолжаются.

Теги:
Авиасообщение, Госкомтуризм, туристы, турист, Туризм, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия



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