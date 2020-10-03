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Самолет авиакомпании AirArabia

Арабская компания Air Arabia запускает прямой рейс в Ташкент

© AFP 2018 / KENZO TRIBOUILLARD
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201003/15108951/Arabskaya-kompaniya-Air-Arabia-zapuskaet-pryamoy-reys-v-Tashkent.html

Air Arabia Abu Dhabi – это новый бюджетный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, который начал выполнять авиасообщение летом этого года.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Первый прямой рейс авиакомпании Air Arabia по маршруту "Шарджа-Ташкент" запланирован через месяц - 4 ноября. Информация об этом появилась на сайте арабского лоукостера.

Самолет будут летать по средам и субботам.

Напомним, 22 сентября врабский авиаперевозчик Air Arabia Abu Dhabi получил разрешение на совершение регулярных полетов в Узбекистан.

Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
© Sputnik / Илья Питалев
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На основании соглашения о воздушном сообщении, подписанного между правительством Узбекистана и правительствами Объединенных Арабских Эмиратов, компании Air Arabia Abu Dhabi LLC выдано разрешение на выполнение c 9 сентября 2020 года регулярных полетов по маршруту Абу–Даби — Ташкент — Абу-Даби.

Сообщается, что рейсы в Узбекистан будут выполняться на самолетах Airbus-320-214.

Теги:
Ташкент, Лоукостер, рейсы, Узбекистан, ОАЭ



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