Арабская компания Air Arabia запускает прямой рейс в Ташкент

Air Arabia Abu Dhabi – это новый бюджетный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, который начал выполнять авиасообщение летом этого года.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Первый прямой рейс авиакомпании Air Arabia по маршруту "Шарджа-Ташкент" запланирован через месяц - 4 ноября. Информация об этом появилась на сайте арабского лоукостера.

Самолет будут летать по средам и субботам.

Напомним, 22 сентября врабский авиаперевозчик Air Arabia Abu Dhabi получил разрешение на совершение регулярных полетов в Узбекистан.

На основании соглашения о воздушном сообщении, подписанного между правительством Узбекистана и правительствами Объединенных Арабских Эмиратов, компании Air Arabia Abu Dhabi LLC выдано разрешение на выполнение c 9 сентября 2020 года регулярных полетов по маршруту Абу–Даби — Ташкент — Абу-Даби.

Сообщается, что рейсы в Узбекистан будут выполняться на самолетах Airbus-320-214.