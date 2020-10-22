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Боинг-767 авиакомпании Uzbekistan Airways

Авиакомпания UzAirways совершит рейс в Японию

© Sputnik / Марина Лысцева
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201022/15237969/Uzbekistan-Airways-sovershit-reys-v-Yaponiyu.html

Билеты можно приобрести в филиале Uzbekistan Airways sales, на официальном сайте компании и в офисах агентств по продаже авиаперевозок.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways объявила на своем сайте о запланированном на 2 и 3 ноября 2020 года рейсе по маршруту Ташкент - Токио - Ташкент.

Полет в экономическом классе обслуживания стоит 960 долларов, а в бизнес - 1 416 долларов.

Билеты можно приобрести в филиале Uzbekistan Airways sales, на официальном сайте авиакомпании и в офисах агентств по продаже авиаперевозок Uzbekistan Airways.

Ташкент восстановил регулярные авиарейсы

Несколько дней назад авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о снижении цен на авиабилеты экономического класса обслуживания, а также об увеличении количества рейсов на маршруте Ташкент - Дубай - Ташкент.

Авиабилеты по этому направлению стоят теперь от 209 евро в одну сторону, туда-обратно - от 319 евро (включая бортовое питание, 30 кг включенного багажа и 8 кг ручной клади).

Рейсы в Дубай с 25 октября будут выполняться 4 раза в неделю (понедельник, среда, четверг и пятница).

Теги:
полет, Токио, Япония, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Самолет, рейс



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