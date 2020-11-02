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Пассажир в аэропорту.

Лоукостер Air Arabia выполнит первый регулярный рейс из ОАЭ в Узбекистан

© Flickr / Charles Dyer
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201102/15310285/Loukoster-Air-Arabia-vypolnit-pervyy-regulyarnyy-reys-iz-OAE-v-Uzbekistan.html

Первый рейс будет осуществлен в Ташкент из Шарджи 4 ноября. Самолет прибудет в международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова ориентировочно в 15.00 часов.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила о запуске регулярных рейсов по маршруту Шарджа-Ташкент-Шарджа, которые будут совершаться лоукостером из ОАЭ Air Arabia.

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VK / scat.airlines
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Первый рейс будет осуществлен в Ташкент из Шарджи 4 ноября, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма. Самолет прибудет в международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова ориентировочно в 15.00 часов.

Ранее сообщалось, что арабский авиаперевозчик Air Arabia получил разрешение на выполнение c 9 сентября 2020 года регулярных полетов по маршруту Абу–Даби — Ташкент — Абу-Даби. Авиакомпания сообщила, что будет выполнять рейсы в Узбекистан на самолетах Airbus-320-214.

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Для справки: Air Arabia – эмиратская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии, а также из четырёх аэропортов в Марокко, в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.

Теги:
Госкомтуризм, рейс, ОАЭ, Узбекистан



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