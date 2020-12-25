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В Госкомтуризма предложили еще один туристический телеканал для паломников

Пресс-служба Госкомтуризма
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201225/15676832/V-Goskomturizma-predlozhili-esche-odin-turisticheskiy-telekanal-dlya-palomnikov.html

В числе инициатив, озвученных на встрече, - создание инновационного музея и центра паломнического туризма. 

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Ректор Международной исламской академии Рустам Касимов и зампремьера, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов подписали два документа, которые предполагают дальнейшее развитие паломнического туризма и подготовку специалистов в этом направлении.

В рамках встречи Азиз Абдухакимов предложил усилить пропагандистскую кампанию, открыв международный спутниковый телеканал "Аль-Бухари", который будет представлять потенциал паломнического туризма Узбекистана на языках тех государств, где высока доля мусульманского населения. В числе инициатив также - создание инновационного музея и центра паломнического туризма. 

Меморандумы о взаимопонимании Международная исламская академия Узбекистана подписала с Государственным комитетом по развитию туризма и с Международным университетом туризма "Шелковый путь".

Российский и Узбекский флаги
© Sputnik
Институт развития туризма подписал меморандум о сотрудничестве с вузом РФ

В соответствии с этими соглашениями специалистами Комитета будет достигнута договоренность о проведении занятий по повышению квалификации для студентов Академии, лекций с участием международных экспертов и послов паломнического туризма Узбекистана, мастер-классов для студентов с участием зарубежных турфирм, организации ряда отраслевых мероприятий, реализации совместных научных и образовательных проектов.

Паломнический туризм в Джизаке вышел на новый уровень развития >>

Два дня назад Госкомтуризма и делегация Тюркского совета также рассмотрели возможность создания туристического телеканала Turizm TV. Говорили и о включении популярных туристических направлений Узбекистана в совместный проект Тюркского совета "Современный Шелковый путь". Обсудили и планы по организации туров по святым местам.

Теги:
Международная исламская академия, меморандум, подписание документов, Госкомтуризм



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