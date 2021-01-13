Казахстанские эксперты помогут развить зиёрат-туризм в РУз в период пандемии

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Генеральном консульстве республики в Алматы состоялась презентация на тему "Зиёрат-туризм в Узбекистане" с участием представителей ведущих туристических компаний и организаций Казахстана, передает ИА "Дунё".

На мероприятии особое внимание было уделено вопросам развития сферы туризма в условиях пандемии коронавируса с учетом строгого соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности, а также выплаты компенсации иностранным туристам в случае их заражения COVID-19 на территории Узбекистана.

В рамках встречи руководителям туркомпаний было предложено активно подключаться к организации зиёрат-туров в республике с привлечением казахских экспертов из числа представителей общественности, деловых кругов и духовенства.

"В своих выступлениях участники встречи отмечали огромный интерес казахстанцев к зиёрат-турам в Узбекистан, несмотря на пандемию коронавируса, а также имеющиеся проблемы с бронированием авиабилетов по маршруту Алматы–Ташкент–Алматы ввиду большого спроса и высоких цен", - информируется в релизе.

В связи с чем на период пандемии коронавируса предложено рассмотреть на межправительственном уровне вопрос об организации туров в Узбекистан на автобусах по соглашению между туроператорами двух стран. Таким образом, планируется создать "зеленый" коридор для организованных туристических групп, купивших тур у узбекских туроператоров по наземной границе.

Напомним: в 2019 году в Узбекистане с 21 по 23 февраля прошел первый Международный форум по зиёрат-туризму, в ходе которого были проведены три панельные сессий с участием зарубежных экспертов по вопросам повышения потенциала паломнического туризма страны, а также подписана Декларация о роли культурно-исторических центров Узбекистана в развитии исламской культуры и цивилизации.