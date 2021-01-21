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Американский исследователь посвятит главу своей книги туризму Узбекистана

Узбектуризм
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210121/15835183/Amerikanskiy-issledovatel-posvyatit-glavu-svoey-knigi-turizmu-Uzbekistana.html

Между ученым из США и Госкомтуризмом достигнута договоренность о выпуске серии информационно-аналитических материалов, раскрывающих суть и содержание проводимых в республике реформ в туристической сфере. 

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистан прибыл старший научный сотрудник ведущего научно-исследовательского института США Евразийского центра Atlantic Council (Атлантический совет) и репортер онлайн-журнала The Root Террел Джермейн Старр. Об этом сообщили в Узбектуризме.

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Отмечается, что в настоящее время он работает над выпуском собственной книги, одна из глав которой посвящена периоду пребывания американцев в Туркестане в 1932-1933 гг. В частности, Старр намерен изучить имеющиеся архивные материалы относительно путешествия писателя культурного "Гарлемского ренессанса" и первооткрывателя "джазовой поэзии" Лэнгстона Хьюза.

Также одну из глав своей книги исследователь намерен посвятить городам Узбекистана, историко-культурному наследию и туристическому потенциалу республики.

"Узбекистан ярко отличается своим гостеприимством и богатым историко-культурным наследием, страна очень хорошо описана в трудах Л. Хьюза и должна занять свое особое место в новой книге", - сказал Старр.

Кроме того, между американским ученым и Госкомтуризмом достигнута договоренность о выпуске серии информационно-аналитических материалов, раскрывающих суть и содержание проводимых в Узбекистане реформ в сфере туризма. 

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Для более детального ознакомления с туристическим потенциалом, историей и традициями страны Старр посетит Ташкентскую, Джизакскую, Андижанскую и Ферганскую области, а также Ташкент, Самарканд, Бухару, Хиву и Нукус.

Теги:
писатель, туристы, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, Узбекистан



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